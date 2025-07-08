Bütün hesapları altüst oldu! “PKK bizim piyonumuz itirafı” geldi

Irak Başbakanlık Müsteşarı İbrahim es-Sumeydayi, “PKK’yı Haşdi Şabi gibi gösterip kamufle ettik. Silah ve para verdik. Türkiye hepsini biliyor. Kozlar Türkiye’nin elinde” itirafında bulundu. Bu sözler, PKK ile İran’ın bağlantısını deşifre etti.

YILMAZ BİLGEN - Irak’ta faaliyet yürüten İran’a bağlı Haşdi Şabi milis yapılanmasının televizyon kanalında konuşan Irak Başbakan Müsteşarı İbrahim es-Sumeydayi “Kandil’i yıllardır biz besliyoruz. Şimdi PKK kendini feshediyor ve Türkiye’nin elinde aleyhimize çok güçlü dosyalar var” itirafı geldi.

TAHRAN'IN BÜTÜN HESAPLARI ALT ÜST OLDU

Bu çıkışı gazetemize değerlendiren Iraklı araştırmacı Semir Himmet, Terörsüz Türkiye projesi ve PKK’nın silah bırakma kararının Tahran’ın bütün hesaplarını alt üst ettiğini söyledi. İran’ın net bir biçimde suçüstü yakalandığını ifade eden Himmet “Irak yönetimi İran’dan talimat olmadan hareket etmez. PKK’yı İran’ın direktifleriyle desteklediler. Bu itirafın Haşdi Şabi’nin el-Ahdi kanalında yapılması çok daha önemli. Son günlerde başkent Bağdat ve özellikle Erbil, Süleymaniye, Kerkük, Musul hattında çok ciddi hareketlilik de yaşanıyor. Bu bölgelerde bombalı saldırılar, suikastlar arttı. Suriye ve İran sınırlarında da durum aynı. İran yeni bir oyun peşinde. Çünkü Irak’ta 40 senelik saltanatı tehdit altında” dedi.

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İRAN-PKK İLİŞKİSİ ÇOK ESKİYE DAYANIYOR

Terör örgütü saflarında 20 sene geçiren ve sonrasında Avrupa’ya sığınan Hoşeng Osi de “İran-PKK ilişkisinin kökleri çok eskiye dayanıyor. Terör örgütüne ilk destek veren ülke İran. PKK hem Bekaa hem de Kandil’e İran sayesinde yerleşti. Çok güçlü ilişkileri var. Türkiye’nin barış eksenli bütün süreçlerini İran sabote etti. Kandil’den İran’a açılan bir koridor vardı ve hep açık kaldı. Çok üst düzey isimler gelip gitti. Bir dönem Kasım Süleymani hem Kandil hem de Suriye’de Kamışlı’yı ziyaret eden tepe isimdi” ifadelerini kullandı.