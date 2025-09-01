Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Çalışanlar dikkat! İş arkadaşını görmezden geldi: Rekor tazminat ödeyecek

Çalışanlar dikkat! İş arkadaşını görmezden geldi: Rekor tazminat ödeyecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çalışanlar dikkat! İş arkadaşını görmezden geldi: Rekor tazminat ödeyecek
İskoçya, Tazminat, İşçi Hakları, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İskoçya'nın başkenti Edinburgh’ta bir diş kliniğinde çalışan hemşire Maureen Howieson, meslektaşının kaba davranışlarına maruz kaldığını belirterek açtığı davada 25 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 392 bin TL) kazandı. 

Olay, başkent Edinburgh’ta bir diş kliniğinde yaşandı. Aynı yerde 40 yıldan uzun süredir çalışan kadın, kliniğin danışma kısmında hastalarla ilgileniyordu. Hindistan'da diş hekimliği diplomasına sahip olmasına rağmen İngiltere'de muayenehane açmasına izin verilmeyen Jisna Iqbal ise klinikte hemşirelik yapıyordu. 

Çalışanlar dikkat! İş arkadaşını görmezden geldi: Rekor tazminat ödeyecek - 1. Resim

 

Edinilen bilgilere göre, Jisna Iqbal tarafından 'kaba, izole edici, zorba ve aşağılayıcı' davranışlara maruz bırakıldığını kaydeden Howieson, olayı yetkililere bildirdi ancak bir çözüm bulamadı. Durumun bir süre daha devam etmesi üzerine olayı mahkemeye taşıyan kadın, iş arkadaşının kendisinin psikolojisini bozduğunu bildirdi. 

''KABA VE SAYGISIZ''

Mahkemede verdiği ifadede, Iqbal ile ilişkisinden çok rahatsız olduğunu belirten kadın, Iqbal’in "kaba ve saygısız" olduğunu, kendisini görmezden geldiğini veya konuştukları esnada gözlerini devirdiğini bildirdi. 

PANİK ATAK GEÇİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Yaşadığı durum karşısında çok üzgün olduğunu belirten Howieson, bir ara stres nedeniyle panik atak geçirdiğini söyledi. Öte yandan anlaşmazlık yaşadığı iş arkadaşının görevlerini yerine getirmediğini de aktardı. 

REKOR TAZMİNAT ÖDEYECEK

Iqbal söz konusu açıklamaları reddederken, kanıtları inceleyen yetkililer, iş sözleşmesinin birden çok kez ihlal edildiğini tespit ederek Howieson'ı haklı buldu. Iqbal’in 64 yaşındaki iş arkadaşı Howieson'a 25 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 392 bin TL) tazminat ödemesine karar verildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sözleşmesine güvendi, kabusu yaşadı! Bir ili doyuracak karpuz tarlada kaldı2. çeyrek rakamları açıklandı! Türkiye ekonomisi yüzde 4,8 büyüdü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erdoğan ve Putin Çin'de baş başa: ŞİÖ Zirvesi'nde Ukrayna krizi masada - DünyaErdoğan ve Putin Çin'de bir araya geldi!Güney Kore Devlet Başkanı Koreler arası gerilimi azaltma sözü vermişti! 15 yıl sonra ilk kez durduruldu - DünyaGerilimi azaltma sözü verilmişti! 15 yıl sonra bir ilkİki uçak havada çarpıştı! Ölü ve yaralılar var - Dünyaİki uçak havada çarpıştı! Ölü ve yaralılar varŞİÖ Zirvesi’nin 2.gününde oyun kurucu Türkiye oldu! 'Tek ülke' dediler - DünyaŞİÖ Zirvesi’nde oyun kurucu Türkiye oldu!Dünyaca ünlü şeften sevenlerini üzen haber! Yaptığı paylaşımla duyurdu - DünyaÜnlü şeften sevenlerini üzen haber! Yaptığı paylaşımla duyurduKızıldeniz’de korkutan saldırı! Suudi limanı açığında patlama meydana geldi - DünyaKızıldeniz’de korkutan saldırı!
Sonraki Haber Yükleniyor...