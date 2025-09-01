Çalışanlar dikkat! İş arkadaşını görmezden geldi: Rekor tazminat ödeyecek

Olay, başkent Edinburgh’ta bir diş kliniğinde yaşandı. Aynı yerde 40 yıldan uzun süredir çalışan kadın, kliniğin danışma kısmında hastalarla ilgileniyordu. Hindistan'da diş hekimliği diplomasına sahip olmasına rağmen İngiltere'de muayenehane açmasına izin verilmeyen Jisna Iqbal ise klinikte hemşirelik yapıyordu.

Edinilen bilgilere göre, Jisna Iqbal tarafından 'kaba, izole edici, zorba ve aşağılayıcı' davranışlara maruz bırakıldığını kaydeden Howieson, olayı yetkililere bildirdi ancak bir çözüm bulamadı. Durumun bir süre daha devam etmesi üzerine olayı mahkemeye taşıyan kadın, iş arkadaşının kendisinin psikolojisini bozduğunu bildirdi.

''KABA VE SAYGISIZ''

Mahkemede verdiği ifadede, Iqbal ile ilişkisinden çok rahatsız olduğunu belirten kadın, Iqbal’in "kaba ve saygısız" olduğunu, kendisini görmezden geldiğini veya konuştukları esnada gözlerini devirdiğini bildirdi.

PANİK ATAK GEÇİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Yaşadığı durum karşısında çok üzgün olduğunu belirten Howieson, bir ara stres nedeniyle panik atak geçirdiğini söyledi. Öte yandan anlaşmazlık yaşadığı iş arkadaşının görevlerini yerine getirmediğini de aktardı.

REKOR TAZMİNAT ÖDEYECEK

Iqbal söz konusu açıklamaları reddederken, kanıtları inceleyen yetkililer, iş sözleşmesinin birden çok kez ihlal edildiğini tespit ederek Howieson'ı haklı buldu. Iqbal’in 64 yaşındaki iş arkadaşı Howieson'a 25 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 392 bin TL) tazminat ödemesine karar verildi.