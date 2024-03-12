CIA'den "Gazze’de ateşkes" açıklaması: Anlaşma ihtimali var

İsrail-Hamas çatışması 6. ayına girerken ateşkes için arabulucular görüşmeleri sürdürüyor. Gazze'deki kanlı saldırıları açlıktan ölümler takip ederken CIA Başkanı Willian Burns, ateşkesin hala mümkün olduğunu söyleyerek, “Bence hala böyle bir anlaşma ihtimali var” dedi.

İsrail’in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları Ramazan ayında da devam ederken, ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda ateşkes için çabalar sürüyor.

CIA Başkanı Willian Burns de ABD Temsilciler Meclisi’nde yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşmasının hala mümkün olduğunu ifade ederek, "Bence hala böyle bir anlaşma ihtimali var. İsrailli, Katarlı ve Mısırlı muhataplarımızla çok yakın çalışarak bu konuda çabalarımıza devam ediyoruz. Bu çok zorlu bir süreç. Kimsenin başarıyı garanti edebileceğini sanmıyorum. Garanti edebileceğimizi düşündüğüm tek şey alternatiflerin daha kötü olduğu" dedi.

"ANLAŞMAYA YAKIN DEĞİLİZ"

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari ise görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “Gazze'de ateşkes anlaşmasına yakın değiliz ama umudumuzu koruyoruz" demişti.

Ensari, tüm tarafların Ramazan ayı içinde anlaşmaya varmak için çalışmaya devam ettiğini, ancak anlaşma için "herhangi bir zaman çizelgesi sunamayacağını" ifade etmişti.

"Durum oldukça karmaşık" diyen Ensari, Katar'ın Gazze'de kısa süreli bir ateşkes yerine kalıcı bir ateşkes sağlanması için çalıştığını kaydetmişti.

ARABULUCULAR TARAFLARI YUMUŞATMAYA ÇALIŞIYOR

İsrail yönetimi, Hamas "yok edilene" ve tüm rehineler serbest bırakılana kadar savaşmaya devam edeceğini, yalnızca "geçici bir ateşkesi" kabul edeceğini belirtirken, Katar ve Mısır'ın ateşkes için diplomatik çabaları sürüyor.

Hamas ise İsrail Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmeden rehineleri serbest bırakmayacağını ifade ederken, rehineler karşılığında İsrail'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan üst düzey isimler de dahil olmak üzere çok sayıda mahkumun serbest bırakılmasını istiyor.

Arabulucuların her iki tarafı da taleplerini yumuşatmaları konusunda ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.