Çin donanmasında büyük adım! En yeni ve gelişmiş hayalet uçağı, elektromanyetik mancınık sistemiyle havalandırıldı

Çin'in J-35 deniz hayalet savaş uçağı, elektromanyetik fırlatıcı (EMALS) kullanılarak Fujian'dan fırlatıldı. Çin’in en yeni ve en gelişmiş uçak gemisi, yeni elektromanyetik mancınık sistemiyle üç farklı tipte uçağı başarıyla havalandırdı. Çin’in beşinci nesil J-35 hayalet savaş uçağı, 4,5 nesil J-15T savaş uçağı ve KJ-600 erken uyarı ve kontrol uçağının, Fujian uçak gemisinden gelişmiş fırlatma sistemiyle (EMALS) kalkış yaptı. Böylelikle J-35, bu sistemi kullanan ilk hayalet uçak oldu.

Görüntüleri yayıÇin devlet televizyonu CCTV testleri, Çin’in uçak gemisi geliştirme sürecinde yeni bir “hamle” ve donanma dönüşümünü ilerletmede bir “kilometre taşı” olarak nitelendirdi.

DAHA AĞIR YÜKLERLE KALKIŞ ALABİLİYOR

Dünyada EMALS sistemine sahip olan bir diğer uçak gemisi, ABD Donanması’nın en yeni gemisi USS Gerald R. Ford. Bu gemi, 2022 baharında EMALS sistemiyle uçuş güvertesi operasyonları için sertifikalandırıldı.

EMALS sistemi, uçak gemisi uçaklarının daha ağır silah ve yakıt yükleriyle kalkış yapmasına imkân tanıyor. Bu, ski-jump tipi rampalara sahip olan Çin’in diğer iki eski gemisi Shandong ve Liaoning’den farklı olarak Fujian’daki uçakların düşman hedeflerini daha uzak mesafelerden vurabilmesini sağlıyor.

ÇİN DONANMASINA MAVİ SU KABİLİYETİ KAZANDIRACAK

Analistler, Fujian’ın daha büyük savaş uçaklarını daha fazla mühimmat yüküyle daha uzak mesafelere fırlatabilme kapasitesinin, gemiye seleflerine kıyasla çok daha geniş bir harekât menzili kazandıracağını ve Çin donanmasına “mavi su” (blue-water) kabiliyetleri sağlayacağını belirtiyor.

Her ne kadar EMALS sistemi Fujian’ı ABD Donanması’nın USS Gerald R. Ford’u ile aynı seviyeye taşısa da, Çin’in yeni gemisi ABD’nin tüm uçak gemilerinden farklı olarak nükleer güçle çalışmıyor. ABD Donanması’nın daha eski 10 Nimitz sınıfı gemisi ise uçakları buharla çalışan mancınıklarla fırlatıyor.

KONVANSİYONEL YAKITLA ÇALIŞIYOR

Nükleer enerji, ABD uçak gemilerine, mürettebatın erzakları yettiği sürece denizde kalma imkânı veriyor. Buna karşılık Fujian, konvansiyonel yakıtla çalışıyor; bu da yeniden yakıt almak için ya bir limana uğraması ya da denizde bir tankerle buluşması gerektiği anlamına geliyor.

Bu gelişme, altı yılın ardından ilk kez Pekin’i ziyaret eden ABD Kongresi heyetinin, askerî ilişkiler de dahil olmak üzere ikili iş birliğini güçlendirmeye yönelik temaslarda bulunduğu bir döneme rastladı.

ÇİN DONANMASININ GÜCÜ ARTIYOR

Çin donanma gücünü artırırken Tayvan Boğazı’ndan Doğu ve Güney Çin Denizi’ne kadar olan bölgelerde daha iddialı bir tutum sergiliyor. Bu durum, ABD’nin yanı sıra Japonya ve Filipinler gibi bölgesel müttefiklerden de sık sık eleştiri alıyor.