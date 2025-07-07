Çin medyası Türkiye’yi manşetlere taşıdı! “İznik’e kaptırdık” dediler!

Çin’in resmi ajansı Xinhua, İznik’in “porselen başkenti” unvanını geri almak için verdiği mücadeleyi manşetlerine taşıdı.

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua, Türkiye’nin İznik kentini manşetlerine taşıyarak kentin “porselen başkenti” unvanını yeniden kazanmaya yönelik çabalarını detaylı şekilde aktardı. Haberde İznik’in Osmanlı döneminden kalan mavi-beyaz seramik geleneğinin günümüzde yeniden canlanmasına dikkat çekildi.

SOKAKLAR ADETA AÇIK HAVA SERAMİK MÜZESİ

Xinhua, İznik sokaklarında her adımda seramik unsurların görüldüğünü vurguladı. Şehir merkezindeki saat kulesinin yelkenli gemileri tasvir eden çini duvar resimleriyle süslendiğini, sıradan evlerin kapı numaralarının bile zarif seramik karolarla işlendiğini yazdı. Aile işletmesi porselen atölyeleri ve seramik tezgahlarının şehrin dokusuna canlılık kattığına dikkat çekildi.

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TARİHi MİRASIN YOLCULUĞU

Haberde, İznik’in 15. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar mavi-beyaz porselen üretiminin merkezi olarak öne çıktığı hatırlatıldı. Ancak sonraki yüzyıllarda bu mirasın gerilediği ve unutulmaya yüz tuttuğu belirtildi. Son yıllarda ise İznik’in bu zengin geleneği yeniden canlandırmak için önemli adımlar attığı ifade edildi.

"TÜRKİYE'NİN KARARLI ADIMLARI"

Xinhua'nın haberinde Türkiye’nin İznik kenti için özel bir rol biçtiği ve bu alandaki yatırımlarını artırdığı kaydedildi. Yerel yönetimlerin aile atölyelerini desteklediği, geleneksel üretim tekniklerinin yaşatılması için kurslar ve işbirlikleri düzenlediği bilgisi verildi. İznik’in bu çabalarla “Türkiye’nin porselen başkenti” unvanını yeniden kazanma hedefinde olduğu vurgulandı.

ÇİN-TÜRKİYE SERAMİK DOSTLUĞU

Haberde Çin’in "porselen başkenti" olarak bilinen Jingdezhen kentiyle kurulan ilişkilere özel önem atfedildi. 2021 yılında İznik ve Jingdezhen’in kardeş şehir olduğuna dikkat çekildi. İznik Belediyesi’nin Jingdezhen’e eğitim ve kültürel değişim ziyaretleri düzenlediği, usta-çırak geleneğinin iki şehir arasında paylaşıldığı ifade edildi.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE TİCARET KÖPRÜSÜ

2025 yılında Jingdezhen’in Türkiye’deki ikinci resmi yurt dışı amiral mağazasını İznik’te açtığı bilgisini veren Xinhua, iki şehir arasında seramik endüstrisi işbirliği anlaşması imzalandığını da öne çıkardı. Bu işbirliğinin sadece kültürel değil, ekonomik bağları da güçlendirdiği kaydedildi.

İPEK YOLU'NA YENİ BİR SAYFA

Haberde dikkat çeken bir diğer vurgu da İznik ve Jingdezhen arasındaki seramik dostluğunun modern İpek Yolu’na yeni bir sayfa eklediği oldu. Xinhua, bu bağların sadece iki şehri değil, iki ülkeyi de yakınlaştırdığına işaret etti. Fotoğraf karelerinde İznik sokaklarındaki canlı seramik tezgahları, aile işletmeleri ve Türk sanatçılarının atölyelerdeki detaylı çalışmaları gözler önüne serildi.

"KÜLTÜREL ZENGİNLİK ULUSLARARASI İLGİ GÖRÜYOR"

Xinhua’nın İznik’e yönelik geniş haberinde, Türkiye’nin zengin kültürel mirasına gösterilen özen ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarma çabaları övüldü. Çinli muhabirlerin İznik’te çektiği fotoğraflarda kentin modern dokusu ile geleneksel sanatın birleşimi dikkat çekti. İznik’in bu uluslararası ilgiyi turizm ve ticaret için fırsata çevirmek istediği de haberde yer aldı.