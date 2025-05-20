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Hristiyan dünyasının gözü İznik'te! Papa'dan önce onlar geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hristiyan dünyasının gözü İznik&#039;te! Papa&#039;dan önce onlar geldi
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hristiyan din adamlarından oluşan bir heyet, 1. Konsil’in 1700. yılı dolayısıyla, Papa 14. Leo'nun da ziyaret etmesi beklenen Bursa'nın İznik ilçesini ziyaret ederek tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu.

Hristiyan din adamlarından oluşan heyet, Bursa'nın İznik ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun da ziyaret etmesi beklenen İznik’e gelen heyet, Lefke Kapı, İznik Müzesi ve İznik Ayasofya Camisi'ni gezdi.

Hristiyan dünyasının gözü İznik'te! Papa'dan önce onlar geldiler - 1. Resim

Din adamları daha sonra İznik Gölü kıyısındaki restoranda bir araya gelerek dua etti. Burada gazetecilere açıklama yapan Hollanda Süryani Ortodoks Metropoliti Mor Polikarpos Evgin Aydın, İznik'te bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Aydın, ilçedeki tarihi mekanları gezdiklerini belirterek, "325 yılında bu kentte İmparator Konstantin tarafından ilk konsil toplandı. 1700 yıl sonra biz bunu anmak için bir araya geldik. Birinci İznik Konsili, sadece Hristiyan alemi için değil tüm dinler için önemlidir." dedi.

Hristiyan dünyasının gözü İznik'te! Papa'dan önce onlar geldiler - 2. Resim

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo'nun İznik'i ziyaret etme planına da değinen Aydın, "Sanırım gelecek aylarda yeni seçilen Papa 14. Leo, Patrik hazretleriyle beraber burayı ziyaret edecekler. Bu bizim için büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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