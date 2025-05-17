Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Hazreti İsa döneminden kaldığı iddia edildi! İznik'te heyecanlandıran keşif

Hazreti İsa döneminden kaldığı iddia edildi! İznik'te heyecanlandıran keşif

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hazreti İsa döneminden kaldığı iddia edildi! İznik&#039;te heyecanlandıran keşif
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Papa 14. Leo’nun ziyaret edeceği İznik ilçesinde bir evin temelinde yapılan kazılarda Hazreti İsa döneminden kaldığı öne sürülen kalyon ve geyik desenli mozaik bulundu.

Bursa’nın İznik ilçesi, Papa Franciscus’un vasiyeti üzerine dünya gündemine oturdu.

Papa 14. Leo’nun ziyaret etmesi konuşulan İznik’te bir evin temelinde yapılan kazılarda Hazreti İsa döneminden kaldığı öne sürülen üzerinde kalyon ve geyik desenleri bulunan mozaik bulundu.

İznik Beyler Mahallesi’nde 2 ay önce İznik Müzesi tarafından incelemeye alınan bir evin temelinde tarihi eserler olduğu öğrenildi. İnşaat alanı müze tarafından kazı alanı ilan edildi. Mavi brandalar ile çevresi kapanan alana kazı alanı girmek yasaktır tabelası takıldı.

MERAK KONUSU OLDU

Müze müdürlüğüne bağlı arkeologlar tarafından çalışmalar başlatıldı. Bu zamana kadar İznik bölgesinde çıkarılan en önemli eser olduğu iddia edilen mozaiğin devamında ne çıkacağı ise merak konusu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Esir takasını Türkiye sağladı, İsrail basını manşetlere taşıdı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erzurum'da heyelan! Dev kayalar yolu ulaşıma kapattı - YaşamErzurum'da heyelan! Dev kayalar yolu ulaşıma kapattı20 kişi iki gazeteciyi darp etmişti! CHP'nin İHA zorbalığına tepki - Yaşamİki gazeteciyi darp etmişlerdi! CHP'nin İHA zorbalığına tepkiBu balığı getirene birim başı 35 TL verilecek! Bakan Yumaklı'dan 'istilacı tür balon balığı' paylaşımı: Resmi Gazete'de yayımlandı - YaşamBu balığı getirene birim başı 35 TL verilecek!Katil arılar çiftçinin kabusu oldu! "Terminatör böcekler" devreye giriyor - YaşamKatil arı sorununa terminatör böcekli çözüm!Kentteki bütün hareketler yasaklandı: İkinci emre kadar sürecek! Hakkari'de şap alarmı - YaşamKentteki bütün hareketler yasaklandıEmekli öğretmeni 25 milyon TL dolandırdılar! 7 vurguncu tutuklandı - YaşamEmekli öğretmeni 25 milyon TL dolandırdılar!
Sonraki Haber Yükleniyor...