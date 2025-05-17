Hazreti İsa döneminden kaldığı iddia edildi! İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa 14. Leo’nun ziyaret edeceği İznik ilçesinde bir evin temelinde yapılan kazılarda Hazreti İsa döneminden kaldığı öne sürülen kalyon ve geyik desenli mozaik bulundu.

Bursa’nın İznik ilçesi, Papa Franciscus’un vasiyeti üzerine dünya gündemine oturdu.

Papa 14. Leo’nun ziyaret etmesi konuşulan İznik’te bir evin temelinde yapılan kazılarda Hazreti İsa döneminden kaldığı öne sürülen üzerinde kalyon ve geyik desenleri bulunan mozaik bulundu.

İznik Beyler Mahallesi’nde 2 ay önce İznik Müzesi tarafından incelemeye alınan bir evin temelinde tarihi eserler olduğu öğrenildi. İnşaat alanı müze tarafından kazı alanı ilan edildi. Mavi brandalar ile çevresi kapanan alana kazı alanı girmek yasaktır tabelası takıldı.

MERAK KONUSU OLDU

Müze müdürlüğüne bağlı arkeologlar tarafından çalışmalar başlatıldı. Bu zamana kadar İznik bölgesinde çıkarılan en önemli eser olduğu iddia edilen mozaiğin devamında ne çıkacağı ise merak konusu oldu.