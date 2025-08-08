Çin'de sel felaketi! Alarma geçildi: Çok sayıda ölü ve kayıp var
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen selde 10 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi ise kayboldu.
Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymasına yol açtı. Yerleşim yerleri sular altında kaldı.
10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 33 KİŞİ KAYIP
Resmi medya, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin kaybolduğunu aktardı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinpinp "tam kapsamlı" kurtarma çalışmaları başlatılması talimatı verdi.
Öte yandan yerel yetkililer, gece boyunca meydana gelebilecek ani sel baskınları için en üst düzeyde acil durum uyarısı yayınladı. Ayrıca, şiddetli sağanak bazı bölgelerde elektrik ve telekomünikasyon hizmetlerini devre dışı kalmasına yol açtı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı