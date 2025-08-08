Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Çin'de sel felaketi! Alarma geçildi: Çok sayıda ölü ve kayıp var

Çin'de sel felaketi! Alarma geçildi: Çok sayıda ölü ve kayıp var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çin&#039;de sel felaketi! Alarma geçildi: Çok sayıda ölü ve kayıp var
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen selde 10 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi ise kayboldu.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymasına yol açtı. Yerleşim yerleri sular altında kaldı.

Çin'de sel felaketi! Alarma geçildi: Çok sayıda ölü ve kayıp var - 1. Resim

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 33 KİŞİ KAYIP

Resmi medya, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin kaybolduğunu aktardı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinpinp "tam kapsamlı" kurtarma çalışmaları başlatılması talimatı verdi.

Çin'de sel felaketi! Alarma geçildi: Çok sayıda ölü ve kayıp var - 2. Resim

Öte yandan yerel yetkililer, gece boyunca meydana gelebilecek ani sel baskınları için en üst düzeyde acil durum uyarısı yayınladı. Ayrıca, şiddetli sağanak bazı bölgelerde elektrik ve telekomünikasyon hizmetlerini devre dışı kalmasına yol açtı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sanatçı Saadet Sun'dan acı haber! Ünlü oyuncu Işıl Yücesoy o sözlerle duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump ve Modi arasında yeni kriz! 35 dakikalık görüşme ortalığı karıştırdı - DünyaTrump ve Modi arasında yeni kriz!Eşi benzeri görülmemiş olay! Hamileliği sırasında onlarca yıl yaşlandı - DünyaHamileliği sırasında onlarca yıl yaşlandıAlmanya freni çekti! İsrail’e askeri teçhizat ihracatı askıya alındı - DünyaAlmanya’dan şaşırtan İsrail kararı! Netanyahu kahrolduİran'da tren raydan çıktı! Çok sayıda yaralı var - DünyaTren raydan çıktı! Çok sayıda yaralı varİngiltere’de kira zammı depremi! Bakan görevini bıraktı - Dünyaİngiltere’de kira zammı depremi! Bakan görevini bıraktı10 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Acı gerçek mahkemede ortaya çıktı: Eve gitmemek için yalvarıyormuş - Dünya10 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Eve gitmemek için yalvarıyormuş
Sonraki Haber Yükleniyor...