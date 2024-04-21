Çin'de sel tehlikesi... Milyonlarca kişi risk altında!

İklim uzmanından Türkiye için tedirgin eden uyarı: 'Sıcaklık artacak, yağış ve su azalacak'

İklim uzmanından Türkiye için tedirgin eden uyarı: 'Sıcaklık artacak, yağış ve su azalacak'

Çin'in Guangdong eyaletinde yoğun yağışlar nedeniyle büyük nehirler ve rezervuarların taşma tehdidi taşımasının ardından yetkililer, belediyeleri acil durum planlaması yapmaya çağırdı.

Çin'in Guangdong eyaletindeki büyük nehirler, su yolları ve rezervuarlar tehlikeli sellere yol açma riski taşıyor. Çin hükümeti 127 milyondan fazla insanı etkilemesi beklenen afetten korunmak için acil durum planı uygulamayı planlıyor.

50'DE 1 İHTİMAL GERÇEKLEŞTİ!

Durumu "acımasız" olarak nitelendiren yerel yetkililer, Xijiang ve Beijiang nehir havzalarındaki nehirlerin bazı bölümlerinde, herhangi bir yılda gerçekleşme ihtimali yalnızca 50'de bir olan nadir bir artış nedeniyle su seviyeleri artış gösterdi. Çin Su Kaynakları Bakanlığı ise durum ile ilgili acil durum uyarısı yayınladı.

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Guangdong yetkilileri, tüm bölgelerdeki ve belediyelerdeki departmanları, doğal afetleri önlemek için acil durum planlamasına başlamaya ve etkilenen insanlara yiyecek, giyecek ve su tedarik etmek için afet yardım fonlarını devreye sokma çağrısında bulundu.

Eyalette birkaç gündür şiddetli sağanak yağışlar ve son birkaç hafta içinde Çin'in birçok bölgesini etkileyen şiddetli fırtına meydana geldi.

12 SAAT BOYUNCA ETKİLİ OLDU

Cumartesi günü başlayan ve 12 saat süren şiddetli yağmur, Zhaoqing, Shaoguan, Qingyuan ve Jiangmen şehirlerinde eyaletin orta ve kuzey kesimlerinde etkili oldu.

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Devlet medyasına göre Qingyuan bölgesinde yaklaşık 20.000 kişi tahliye edildi ve Zhaoqing'deki bazı elektrik tesislerinin hasar görmesiyle elektrik kesintileri yaşandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre Qingyuan yetkilileri, okulların tatil edildiğini duyurdu. Bir sosyal medya kullanıcısı ise popüler bir sosyal medya uygulaması olan Weibo'da “Lütfen Zhaoqing'in sel kasabası haline gelen Huaiji ilçesine bakın." ifadelerinde bulundu.