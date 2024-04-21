ABD'den Çin'e üst düzey ziyaret!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ikili görüşmelerde bulunmak için Çin'e gidecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Çin gerilimi , İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaş ve küresel istikrar tehlikesinin zirve yaptığı bir dönemde, önümüzdeki hafta Çin'e resmi ziyarette bulunacak.

TİCARET SAVAŞI ENDİŞESİ

ABD ve Çin, birçok konuda anlaşmazlık içerisinde. ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz hafta Çin çeliği ithalatına yönelik yeni tarifeleri açıklamasıyla birlikte, ABD ve Çin arasında yeni bir ticaret savaşının patlama riski, küresel piyasada tedirginlik meydana getirdi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Blinken'in bir yıldan kısa bir süre sonra Çin'e yapacağı ikinci ziyarette, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de dahil olmak üzere üst düzey Çinli yetkililerle üç gün sürecek görüşmeler için Çarşamba gününden itibaren Şanghay ve Pekin'de bulunacağını açıkladı. Blinken ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında da görüşme gerçekleşmesi bekleniyor ancak her iki taraf da böyle bir toplantının gerçekleşeceğini henüz teyit etmedi.

KÜRESEL KONULAR MASADA OLACAK

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Blinken, Orta Doğu, Ukrayna'daki savaş, Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı dahil olmak üzere bir dizi ikili, bölgesel ve küresel konuyu gündeme getirecek" ifadelerine yer verildi.

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ÇİN'E "GERİİLİMİ TIRMANDIRMA" MESAJI

Blinken ayrıca Çin'e İran'a Orta Doğu'da gerilimi tırmandırmaması yönünde baskı yapma konusunda daha aktif bir duruş sergilemesi yönünde baskı yaptı. Blinken, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşının altı ay önce başlamasından bu yana Çinli mevkidaşı ile birkaç kez görüştü ve İran'ın bölgede desteklediği, silahlandırdığı ve finanse ettiği vekil grupları dizginlemesi için Çin'den yardım istedi.

MİSİLLEME YARIŞI ACİLİYET KAZANDIRDI

Geçtiğimiz hafta İran ve İsrail'in birbirlerinin topraklarına yönelik doğrudan ileri geri saldırılarından bu yana bu konu yeni bir aciliyet kazandı. Blinken'in gündeminin üst sıralarında yer alan bir diğer konu ise Tayvan ve Güney Çin Denizi'ndeki gerilim olacak.

ABD, Pekin'in ihanet içerisindeki bir eyaleti olarak gördüğü Tayvan'ı tehdit eden askeri tatbikatlarını güçlü bir şekilde kınadı. Birbirini izleyen ABD yönetimleri, Çinli yetkilileri öfkelendirecek şekilde Taipei'ye yönelik askeri desteği ve satışları istikrarlı bir şekilde artırdı.

GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDE "TAYVAN" GERİLİMİ

Güney Çin Denizi'nde ABD ve diğerleri, Çin'in tartışmalı bölgelerdeki ve çevresindeki provokatif eylemlerinden giderek daha fazla endişe duymaya başladı. Özellikle ABD, Çin'in başta Filipinler ve Vietnam olmak üzere diğer ülkelerin Güney Çin Denizi'ndeki meşru faaliyetlerini engellemeye yönelik girişimlerine itirazlarını dile getirdi.