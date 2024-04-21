İsrail'in soykırım suçu işlediği Han Yunus'ta enkazlardan cansız bedenler çıkarılıyor!

İsrail'in katliam yaptığı Gazze'de can kaybı 34 bin 49’a yükseldi

İsrail'in katliam yaptığı Gazze'de can kaybı 34 bin 49’a yükseldi

7 Ekim'den bu yana katliama maruz kalan Gazze Şeridi'ndenki Han Yunus'ta, enkaz altından İsrail'in katlettiği sivillerin cenazelerini çıkarma işlemi devam ediyor.

Gazze'de Sivil Savunma Kurumu ekipleri, İsrail ordusunun, Han Yunus kentinde öldürdüğü Filistinlilerin çürümüş ve parçalanmış cesetlerini enkaz altından çıkarmaya devam ediyor.

TOPLU MEZAR BULUNDU!

İsrail güçleri tarafından Nasır Hastanesi’nde toplu olarak gömülen Filistinlilerin cenazeleri çıkarıldı. Sivil Savunma İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bugün Han Yunus Valiliği'ndeki ekiplerimiz, işgal güçleri tarafından toplanarak Nasır Hastanesi’nde toplu olarak defnedilen farklı yaş gruplarından 50 şehidin naaşını ortaya çıkardı.” ifadesine yer verildi.

HAN YUNUS HARABEYE DÖNDÜ

İsrail ordusunun geri çekildiği Han Yunus kenti tamamen harabeye dönmüş durumda. Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan kentte, İsrail ordusunun meydana getirdiği yıkımın görüntüleri paylaşıldı.