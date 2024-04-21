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Erdoğan-Haniye görüşmesi dış basında: Türkiye'nin önceliği...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan-Haniye görüşmesi dış basında: Türkiye&#039;nin önceliği...

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşme, dünya basınında geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamas lideri Haniye'ye birlik çağrısı yaptığı vurgulandı.

Türkiye, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı katliamların sona ermesi için yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıda 3 oğlunu ve 4 torununu kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsmail Haniye'nin görüşmesinde, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze’ye yeterli düzeyde ve kesintisiz ulaştırılması için yapılması gerekenler, bölgede adil ve kalıcı barış süreci ile ilgili konular ele alındı. 

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"FİLİSTİNLİLERİN BİRLİK İÇİNDE HAREKET ETMESİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR" 

İkilinin gerçekleştirdiği görüşme ise dünya basınında geniş yankı buldu. Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas lideri Haniye'ye "Filistinlilerin birlik içinde hareket etmesinin hayati önem taşıdığını" söylediği belirtildi. İlaveten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamas'ı bir "Kurtuluş hareketi " olarak adlandırması ve Türkiye'nin İsrail'e ticaret kısıtlamaları getirmesi de haberde yer edinen konular arasındaydı.

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Erdoğan, Haniye görüşmesi dış basında geniş yankı buldu - 1. Resim

Jerusalem Post ise Erdoğan-Haniye zirvesi ile ilgili, görüşmenin İsrail'in bu hafta İran'a yönelik saldırı haberinin ardından bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde gerçekleştiğini vurguladı. Bununla beraber ilgili haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamas lideri Haniye'ye "Türkiye'nin kalıcı ateşkesin yanı sıra bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yönünde diplomatik çabalarını sürdürdüğünü söylediği" ifade edildi.

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"ZAFERE GİDEN YOL, BİRLİK VE BÜTÜNLÜKTEN GEÇİYOR"

Al Jazeera ise "Türk lider Erdoğan, Hamas lideriyle görüştükten sonra Filistin'e birlik çağrısında bulundu" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas lideri Haniye'ye "İsrail'e en güçlü tepki ve zafere giden yolun birlik ve bütünlükten geçtiğini" söylediği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran-İsrail geriliminin, İsrail'in zemin kazanmasına izin vermemesi gerektiğini ve dikkatleri Gazze üzerinde tutacak şekilde hareket etmenin önemli olduğunu söylediği de haberde ayrıca vurgulandı.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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