Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ankara-Kahire hattında kritik temas: Samih Şukri ile Hakan Fidan İstanbul'da görüştü

Ankara-Kahire hattında kritik temas: Samih Şukri ile Hakan Fidan İstanbul'da görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ankara-Kahire hattında kritik temas: Samih Şukri ile Hakan Fidan İstanbul&#039;da görüştü

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Ankara-Kahire normalleşme süreci kapsamında Türkiye'ye geldi. Şukri, İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

"Bildiğiniz gibi Mısır ve Türkiye arasındaki iş birliği halklarımızın ve bölgemizin yararınadır. Bu iş birliğini daha da ileri taşıma kararlılığını ortaya koydu. Bu yöndeki irademiz liderler düzeyinde de ortaya konmuş oldu.

Kahire'de ortak bildiri imzalanmıştı. Mısır Cumhurbaşkanı sayın Sisi'nin konsey toplantısı kapsamında ülkemizi ziyaret etmesi gündemimizde. Konsey toplantısının ayrıntılarını ele alma fırsatımız oldu.

Cumhurbaşkanımızın ziyareti esnasında 15 milyar dolar ticaret hedefi konuldu. Savunma sanayii alanındaki ilişkilerimiz de gittikçe güçlenmekte. Nükleer enerji başta olmak üzere enerji alanında da geniş bir iş birliği imkanı olduğunu düşünmekteyiz.

Mısır'la Türkiye arasındaki ikili ilişkilerimize ilaveten bölgesel sorunları da ele aldık. Bunların başında Gazze konusu gelmektedir. Sayın Şukri ile krizin başından beri düzenli çalışmakta ve koordine etmekteyiz.

Libya, Sudan, Somali, Etiyopya sorunlarını da masaya yatırma imkanımız oldu. Libya'nın bütünlüğüne ve istikrarına beraber nasıl katkıda bulunuruz ve düzenli çalışabiliriz, bunları istişare etme imkanımız oldu. Bunları daha düzenli bir şekilde görüşmeyi hedefliyoruz. 

Sudan'da devam eden iç savaşın nasıl durdurulabileceği, bölgesel etkileri ve ileriye dönük çözüm planlarını şu anda devam etmekte olan müzakere sürecini masaya yatırdık, ayrıntılı bir şekilde bu konuları görüştük. Bu konuda da beraber istişarelerimizi artırma kararı aldık.

Türkiye ve Mısır, Akdeniz'in iki ucunda iki kardeş ülke. Çok önemli iş birliği imkanımız var. Sadece ülkelerimizin menfaatine değil, bölgemizin de menfaatine. Biz buradaki potansiyeli görüyoruz.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
DEM Parti yöneticileri için karar verildi: Diyarbakır Sur Belediyesi için müfettiş devredeAKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, engelleri ortadan kaldırarak görme engelli sporculara yarışma imkanı tanıyacak!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
DEM Parti yöneticileri için karar verildi: Diyarbakır Sur Belediyesi için müfettiş devrede - GündemDiyarbakır Sur Belediyesi için müfettiş devredeFeci kaza! Art arda taklalar atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti - GündemHavada art arda taklalar attı! Feci kazada sürücü can verdiUzman isim, Tokat depremi sonrası Trabzon'u işaret etti: Ateş çemberi gibi - Gündem"Ateş çemberi" deyip Karadeniz'deki ilimizi işaret ettiOtomatik silahla yaralama, gasp, tehdit... Elindeki dövme çeteyi ele verdi - GündemElindeki dövme çeteyi ele verdiBursa’da istinat duvarı apartmanın üzerine çöktü: 2 yaralı - Gündemİstinat duvarı binanın üzerine çöktüTarım ve Orman Bakanlığı yangınlarla mücadele için tarihin en büyük hava filosunu kurdu! - GündemTarım ve Orman Bakanlığı yangın sezonuna hazır!
Sonraki Haber Yükleniyor...