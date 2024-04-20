Ankara-Kahire hattında kritik temas: Samih Şukri ile Hakan Fidan İstanbul'da görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Ankara-Kahire normalleşme süreci kapsamında Türkiye'ye geldi. Şukri, İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bildiğiniz gibi Mısır ve Türkiye arasındaki iş birliği halklarımızın ve bölgemizin yararınadır. Bu iş birliğini daha da ileri taşıma kararlılığını ortaya koydu. Bu yöndeki irademiz liderler düzeyinde de ortaya konmuş oldu.

Kahire'de ortak bildiri imzalanmıştı. Mısır Cumhurbaşkanı sayın Sisi'nin konsey toplantısı kapsamında ülkemizi ziyaret etmesi gündemimizde. Konsey toplantısının ayrıntılarını ele alma fırsatımız oldu.

Cumhurbaşkanımızın ziyareti esnasında 15 milyar dolar ticaret hedefi konuldu. Savunma sanayii alanındaki ilişkilerimiz de gittikçe güçlenmekte. Nükleer enerji başta olmak üzere enerji alanında da geniş bir iş birliği imkanı olduğunu düşünmekteyiz.

Mısır'la Türkiye arasındaki ikili ilişkilerimize ilaveten bölgesel sorunları da ele aldık. Bunların başında Gazze konusu gelmektedir. Sayın Şukri ile krizin başından beri düzenli çalışmakta ve koordine etmekteyiz.

Libya, Sudan, Somali, Etiyopya sorunlarını da masaya yatırma imkanımız oldu. Libya'nın bütünlüğüne ve istikrarına beraber nasıl katkıda bulunuruz ve düzenli çalışabiliriz, bunları istişare etme imkanımız oldu. Bunları daha düzenli bir şekilde görüşmeyi hedefliyoruz.

Sudan'da devam eden iç savaşın nasıl durdurulabileceği, bölgesel etkileri ve ileriye dönük çözüm planlarını şu anda devam etmekte olan müzakere sürecini masaya yatırdık, ayrıntılı bir şekilde bu konuları görüştük. Bu konuda da beraber istişarelerimizi artırma kararı aldık.

Türkiye ve Mısır, Akdeniz'in iki ucunda iki kardeş ülke. Çok önemli iş birliği imkanımız var. Sadece ülkelerimizin menfaatine değil, bölgemizin de menfaatine. Biz buradaki potansiyeli görüyoruz.

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