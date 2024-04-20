İsrail'in katliam yaptığı Gazze'de can kaybı 34 bin 49’a yükseldi

İsrail'den Nur Şems Kampı'na bir baskın daha: 5 ölü

İsrail'den Nur Şems Kampı'na bir baskın daha: 5 ölü

İsrail'in 197 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 49’a yükseldi. Yaralı sayısının ise 76 bin 901'e çıktığı belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 197 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

CAN KAYBI DAHA DA ARTTI

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 37 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 68 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 49'a, yaralı sayısının da 76 bin 901'e çıktığı kaydedildi.

CENAZELERE ULAŞILAMIYOR

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.