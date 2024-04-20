Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail'in katliam yaptığı Gazze'de can kaybı 34 bin 49’a yükseldi

İsrail'in katliam yaptığı Gazze'de can kaybı 34 bin 49’a yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

İsrail'in 197 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 49’a yükseldi. Yaralı sayısının ise 76 bin 901'e çıktığı belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 197 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

CAN KAYBI DAHA DA ARTTI

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 37 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 68 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 49'a, yaralı sayısının da 76 bin 901'e çıktığı kaydedildi.

İlgili Haberler

CENAZELERE ULAŞILAMIYOR

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
RTÜK üyeleri TBMM Genel Kurulu tarafından seçiliyorMutfağınıza ucuzluk geliyor! Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayı indirimleri başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Barbados, Filistin devletini tanıdı - DünyaBir ülke daha Filistin'i resmen tanıdıİsrail'den Nur Şems Kampı'na bir baskın daha: 5 ölü - Dünyaİsrail'den Nur Şems Kampı'na bir kanlı baskın dahaKuzey Kore, süper büyük savaş başlığı ile yeni tip uçaksavar füzesini test etti - DünyaKuzey Kore yeni silahıyla meydan okuduHamas ve İslami Cihad'dan Batı Şeria çağrısı: 'İsrail askerlerine karşı çatışın!' - Dünya'İsrail askerlerine karşı çatışın!'Ekvador'da enerji krizi: OHAL ilan edildi - DünyaEkvador'da enerji kriziTerör örgütlerinden peş peşe eylem! DEAŞ rejime saldırdı, YPG çocuk kaçırdı - DünyaDEAŞ rejime saldırdı, YPG çocuk kaçırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...