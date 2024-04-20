İsrail'den Nur Şems Kampı'na bir baskın daha: 5 ölü

İsrail, 18 Nisan'da 'geniş çaplı askeri operasyon' başlattığını duyurduğu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentindeki Nur Şems Kampı'na bir baskın daha düzenledi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

İsrail güçleri, günlerdir sık sık baskın gerçekleştirdiği işgal altındaki Batı Şeria’nın Tulkerim şehrinin doğusunda bulunan Nur Şems Kampı'na perşembe gününden bu yana geniş çaplı operasyon düzenliyor.

Dün bir kez daha kampa saldıran İsrail güçleri, ev, dükkan, yolları yerle bir ederken kanalizasyon hatlarını da kullanılamaz hale getirdi. Baskında 5 kişinin ölümüne neden olan İsrail güçleri, 4 kişiyi de yaraladı. Yaralıların hastanede tedavisi sürüyor.

AMBULANSLARA DA İZİN YOK

Görgü tanıkları işgal güçlerinin kamptan ayrılmadığını ve diğer yararlılar için ambulansın girişine izin vermediğini ifade etti. İki yaralıyı Thabet Thabet Devlet Hastanesine götürmeyi başardıklarını söyleyen Filistin Kızılayı (PRCS) ekipleri, İsrail güçlerinin ambulansı durduğunu, yaralıyı indirerek kimlik kontrolü yaptıklarını bildirdi.

HAMAS VE İSLAMİ CİHAD'DAN ÇAĞRI

Öte yandan Hamas ve İslami Cihad, Filistinlilere, İsrail askerleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilere tüm yolları kullanarak karşı koyma ve onlarla çatışma çağrısında bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordu radyosu, 18 Nisan'da, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik "geniş çaplı askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu.

Tulkerim ile Nur Şems Mülteci Kampı'nda iki günde 7 Filistinli hayatını kaybetmişti.