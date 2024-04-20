Tiyatroda ikinci perde! İsrail'den İran'a göstermelik saldırı

İsrail, İran’ın yaptığı göstermelik saldırıya benzer bir şekilde misillemede bulundu. Karşılıklı saldırılarda can kaybı olmaması, iki ülke arasındaki danışıklı dövüşü belgeledi.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - İran’ın 45 yıllık tehditlerinin ardından İsrail’e düzenlediği skandal saldırıya İsrail’den benzer yöntemlerle misilleme geldi. Cuma sabah saatlerinde İsfahan merkezli patlamalar 13 Nisan gecesinin kopyası olma özelliği taşırken, Tahran yönetimi patlamaları 13 Nisan’daki gibi “sınırlı saldırı” olarak nitelendirdi.

İranlı uzman Rahim Farzan “İki saldırının da ortak noktası, birbirine zarar vermemek üzerine kurgulanmış olması. Üstelik İran saldırıyla ilgili İsrail’i sorumlu tutmaktan kaçınıyor. Hadise tam bir komedi boyutu kazandı. Ortaya çıkan kesin sonuç ise bu füzeli SİHA’lı tahriklerin bedelini yakın dönemde Refah ve Batı Şeria halkı ödeyecek, uzun vadede hesap Suriye, Yemen, Lübnan ve Iraklılara kesilecek” dedi.

İranlı aktivist-araştırmacı Elyar Makuyi ise “İran’da bazı kaynaklar füze ve kamikazelerin Azerbaycan’dan çıktığı iddiasını dillendiriyor. İsrail, nasıl ki bedeli Filistin ve diğer Müslümanlara ödetiyorsa İran da her saldırıdan sonra vurduğu İdlib gibi Azerbaycan’ı bu denkleme dahil etmeye çalışıyor” diye konuştu.

GAZZE’Yİ UNUTTURDU

İranlı akademisyen-araştırmacı Rahim Farzan, İsfahan Natanz tesisleri yanında bazı küçük patlamaların yaşandığı saldırıların iki taraf arasındaki anlaşmalı oyunu net bir biçimde ortaya koyduğu görüşünde. İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) araştırmacısı Farzan, şu ifadeleri kullandı:

“Son gelişmeler öncelikle Gazze’yi unutturdu. İsrail’in misillemesi kesinlikle Refah olacak. Her olay iki ülkeye de çevreyi dizayn şansı veriyor. Özellikle İsrail çok ciddi kazanımlar elde etmekte. Daha birkaç hafta öncesine kadar çok büyük tepki gören muhtemel Refah işgal girişimi artık İran sayesinde legal; hatta ‘gerekli müdahale hakkı’ boyutu kazandı. Kesinlikle bir merkezden koordine edilen şov izliyoruz.

İran ve İsrail arasında bir rol dağılımı var. Bölgeyi dizayn amaçlı bu dağılım artık çok daha net görülebiliyor. Hem Tel Aviv hem de Tahran’dan gelen tepkiler artık ‘dosya kapandı’ tonunda. İran zaten İsrail’i suçlamıyor. Hatta sırf misilleme beklentisi olmaması adına silahların İran içerisinden ateşlendiğini iddia ediyor. Bu kadar komik bir tiyatro oyununa şahitlik ediyoruz. Hem İsrail hem de İran üzerlerindeki baskıyı attı. Artık her ikisi de kendi yayılmacı politikalarını sürdürme adına daha rahat hareket edebilecek.”



İran, 13 Nisan’da İsrail’e yaptığı göstermelik saldırının ardından büyük bir zafer kazanmış edasıyla başkent sokaklarını afişlerle donattı.

BAKÜ’YÜ DE ÇEKMEK İSTİYORLAR

İranlı aktivist-araştırmacı Elyar Makuyi, bütün olup bitenlerin belirlenmiş bir senaryodan ibaret olduğunu ve 45 senedir süren karşılıklı tehditlere rağmen hem İran’ın hem de İsrail’in her açıdan kazançlı çıktığına vurgu yaptı. Tahran’da bazı yayın organlarıyla birlikte Fransa’nın İsfahan’a düşen füze ve SİHA’lar konusunda Azerbaycan’ı adres gösterdiğini kaydeden Makuyi “Düşman dediği İsrail’i adres göstermeyen İran, bu tavrı ile Azerbaycan’ı da denkleme dahil etmeye çalışıyor. Yemen, Suriye, Irak ve Lübnan çıkmazına Bakü’yü de çekmek istiyorlar. Adres gösterilen yerler daha birkaç ay öncesinde özgürlüğüne kavuşan Karabağ toprakları. İran açısından Filistin sadece söylemden ibaret. Hem de bu olay üzerinden Karabağ dosyası kapandı mesajı veriyorlar” şeklinde konuştu.