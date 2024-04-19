Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous: "İsrail ordusunu hackledik, 230 binden fazla belgeyi ele geçirdik"
Düzenleyen: Selin Atış / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, "IDF'ye girdik, çeyrek milyonlarca belgeyi ele geçirdik" iddiasında bulundu. Grup, Adalet Bakanlığı'na sızdıklarını ve İsrail ordusuyla ilgili yaklaşık çeyrek milyon belgeye ve toplamda 20 gigabaytlık veriye sahip olduklarını iddia ediyor.
Düzenleyen: Selin Atış - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi