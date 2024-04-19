Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous: "İsrail ordusunu hackledik, 230 binden fazla belgeyi ele geçirdik"

Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous: "İsrail ordusunu hackledik, 230 binden fazla belgeyi ele geçirdik"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous: &quot;İsrail ordusunu hackledik, 230 binden fazla belgeyi ele geçirdik&quot;

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, "IDF'ye girdik, çeyrek milyonlarca belgeyi ele geçirdik" iddiasında bulundu. Grup, Adalet Bakanlığı'na sızdıklarını ve İsrail ordusuyla ilgili yaklaşık çeyrek milyon belgeye ve toplamda 20 gigabaytlık veriye sahip olduklarını iddia ediyor.

Hacker grubu Anonymous, Cuma günü bir açıklama yayınlayarak İsrail ordusunun sistemlerini hacklediğini ve ele geçirdiği askeri belgeleri yayınlayacağını duyurdu.
 
Grup, PDF'ler, Word dosyaları, PowerPoint sunumları ve diğer belgeleri içeren 233 binden fazla belgeyi kapsayan 20 gigabaytlık veriyi ele geçirdiğini iddia etti.
 
Bilgisayar korsanlarının hazırladığı videoda İsrail ordusu personelinin yer aldığı PowerPoint sunumlarından alıntılar ve Genelkurmay birimlerinin logolarını taşıyan belgeleri gösteren slaytlar yer alıyor. Videoda yer alan belgelerin gerçek olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

Haberin yayılmasıyla potansiyel web sitesi ihlalleri, dijital sistemlere sızmalar (akıllı evler dahil), gizli belgelerin sızdırılması, kişisel verilerin ifşa edilmesi, izleme yazılımlarının konuşlandırılması ve izinsiz giriş girişimleri gerçekleştirilmesi gibi endişeler dile getirildi.

2003'ten bu yana Anonymous çatısı altında faaliyet gösteren bilgisayar korsanlarından bazıları "Siyonistleri yok etme" yeminlerini dile getirmekteler.

Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous: "İsrail ordusunu hackledik, 230 binden fazla belgeyi ele geçirdik" - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sinemalar saat 11.00'de açılıyor, gece saat 04.00'te kapanıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İktidarını Kaosa Borçlu! Binyamin Netanyahu Kimdir? - Dünyaİktidarını Kaosa Borçlu! Binyamin Netanyahu Kimdir?Amerika‘dan Savunma Devrimi! Denizaltı SİHA’sı Geliyor - DünyaAmerika‘dan Savunma Devrimi! Denizaltı SİHA’sı GeliyorİHH, Beyazıt'ta Gazze için yürüyüş düzenlenecek - DünyaİHH, Beyazıt'ta Gazze için yürüyüş düzenlenecekTrump'ın davası görülüyordu, mahkeme salonu önünde kendini ateşe verdi! - DünyaMahkeme önünde bir kişi kendini ateşe verdiFransa mahkemesi ters köşe yaptı, Müslüman okulunun kapatılmasına ilişkin karar açıklandı - DünyaFransa mahkemesi ters köşe yaptı, Müslüman okulunun kapatılmasına ilişkin karar açıklandıFas'ın başkenti Rabat'ta binlerce kişi sokağa döküldü: "Soykırımı durdurun!" - DünyaFas'ın başkenti Rabat'ta binlerce kişi sokağa döküldü: "Soykırımı durdurun!"
Sonraki Haber Yükleniyor...