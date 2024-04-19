Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous: "İsrail ordusunu hackledik, 230 binden fazla belgeyi ele geçirdik"

Hacker grubu Anonymous, Cuma günü bir açıklama yayınlayarak İsrail ordusunun sistemlerini hacklediğini ve ele geçirdiği askeri belgeleri yayınlayacağını duyurdu.

Grup, PDF'ler, Word dosyaları, PowerPoint sunumları ve diğer belgeleri içeren 233 binden fazla belgeyi kapsayan 20 gigabaytlık veriyi ele geçirdiğini iddia etti.

Bilgisayar korsanlarının hazırladığı videoda İsrail ordusu personelinin yer aldığı PowerPoint sunumlarından alıntılar ve Genelkurmay birimlerinin logolarını taşıyan belgeleri gösteren slaytlar yer alıyor. Videoda yer alan belgelerin gerçek olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.