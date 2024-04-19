ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İsrail'in Refah saldırısı planı ile ilgili açıklama!

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “Refah'ta askeri operasyonlar bizim desteklemediğimiz bir şey” açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, açıkça daimi desteğini sunduğunu İsrail'in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine düzenlenecek herhangi bir askeri operasyonu desteklemediğini açıkladı.

İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar gündemi meşgul etse de, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı aralıksız devam ediyor. Özellikle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlenmesi beklenen İsrail operasyonu, İtalya'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yeniden gündeme geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Refah'ta şu anda 1,4 milyon insan var ve bunların çoğu Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerinden buraya yerinden edilmiş durumda. İnsanların çatışmadan kaçabilmesini sağlayacak bir plan henüz görmedik. İnsanlar büyük ölçüde tehlikeden uzak olsalar bile, Refah'ta önemli bir sivil nüfusun hala bulunduğunu biliyoruz. Büyük bir askeri operasyonun, bu nüfus için korkunç sonuçlar doğuracağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Blinken, Washington yönetiminin Refah'ta büyük ölçekli askeri operasyonlara destek vermediğini belirtti. Bu hedefe ulaşmanın başka yollarının olduğuna inandıklarını dile getiren Blinken, son birkaç hafta boyunca İsrail ile bu konuda üst düzey görüşmeler yaptıklarını ifade etti.