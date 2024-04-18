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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İlişkilerimiz kazan kazan fikriyle gün geçtikçe gelişiyor. İkili ticaret hacmimiz 345 milyon dolar seviyesine ulaştı. Hacmimizi 1 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının katılımıyla yarın düzenlenecek Türkiye-Tanzanya İş Forumu bu açıdan önemli olacaktır. 14 yıl sonra yapılan bu ziyaret dönüm noktası olacaktır.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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