Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Çin'de tarihi 'Gazze' görüşmesi! Hamas ve Fetih Hareketi de dahil 14 grup bir araya geldi

Çin'de tarihi 'Gazze' görüşmesi! Hamas ve Fetih Hareketi de dahil 14 grup bir araya geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çin&#039;de tarihi &#039;Gazze&#039; görüşmesi! Hamas ve Fetih Hareketi de dahil 14 grup bir araya geldi
Filistin, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, aralarında Fetih Hareketi ve Hamas'ın da bulunduğu Filistinli grupların, Çin'in başkenti Pekin'deki görüşmelerin ardından imzaladıkları bildiriyle geçici uzlaşı hükümeti kurma niyetlerini vurguladığını bildirdi.

Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcileri, 21 Temmuz'da başlayan uzlaşma görüşmeleri sonrası, aralarındaki bölünmüşlüğe son vermeyi ve birlik oluşturmayı amaçlayan "Pekin Diyaloğu"nu imzaladı. Mao, düzenlediği basın toplantısında, Filistinli grupların imza attığı bildirinin maddelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

FİLİSTİNLİ TARAFLARIN GEÇİCİ ULUSAL UZLAŞI HÜKÜMETİ KURMA NİYETLERİ

Buna göre, bildiride, Filistinli tüm grupların fikir birliğine dayalı ve mevcut Filistin temel yasasına uygun geçici ulusal uzlaşı hükümeti kurma niyeti vurgulandı.

Çin'de tarihi 'Gazze' görüşmesi! Hamas ve Fetih Hareketi de dahil 14 grup bir araya geldi - 1. Resim

Gazze'nin yeniden inşasını yürütme ve kabul edilen seçim yasasına uygun mümkün olan en kısa sürede genel seçimleri düzenleme niyetine yer verilen bildiride, kabul edilen seçim yasasına uygun yeni "Ulusal Komisyonun" oluşturulması için atılan adımlara işaret edildi.

Bildiride, tarafların, "Geçici Birleşik Liderlik Çerçevesi"nin yürürlüğe sokulması, siyasi kararlar alırken bundan sistematik şekilde faydalanılması, bildiri hükümlerinin eksiksiz uygulanması için kolektif bir mekanizma kurulması ve bunun uygulanması için de bir takvim belirlenmesi konusunda anlaştığı vurgulandı.

ULUSAL BİRLİĞİN SAĞLANMASI KONUSUNDA MUTABIK KALINDI

Bildiride, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesinde tüm grupları kapsayan ulusal birliğin sağlanması konusunda mutabık kalındı.

Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uygun olarak başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurmak ve Batı Şeria, Kudüs ve Gazze dahil olmak üzere, Filistin topraklarının bütünlüğünün korunması kararı alınan bildiride, BM öncülüğünde, bölgesel ve uluslararası katılımla bir konferansa ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Çin'de tarihi 'Gazze' görüşmesi! Hamas ve Fetih Hareketi de dahil 14 grup bir araya geldi - 2. Resim

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çin, Filistinli grupların iç uzlaşı temelinde ulusal birliği ve bağımsız Filistin devletini erken bir tarihte hayata geçirmelerini içtenlikle ümit ediyor." ifadesini kullandı.

Vang, bu konu için ilgili tüm taraflarla çalışmaya ve çaba göstermeye devam edeceklerini kaydetti.

HAMAS: ÇİN'DE YAPILAN TOPLANTI ULUSAL BİRLİK YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, Pekin'de Filistinli gruplar tarafından üzerinde anlaşmaya varılan bildirinin, "Filistin'in ulusal birliğine ulaşması yolunda önemli bir adım" olduğunu belirtmişti.

Çin, 21 ve 22 Temmuz'da Fetih Hareketi ve Hamas başta olmak üzere Filistinli grupların katıldığı, "kapsamlı bir ulusal toplantıya" ev sahipliği yapmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Faiz ne zaman düşecek? Merkez'in karar metninde dikkat çeken ifade
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya, Ukrayna'nın Kafkas limanında feribota İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu - DünyaRusya duyurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı varVatan hasretine dayanamayan Cihan Öner Amerika'daki Tesla müdürlüğünü bırakıp Marmaris'e geldi - DünyaTesla'da müdürlüğü bırakıp köyüne döndüABD'li Demokrat Senatör Jeff Merkley'den Netanyahu tepkisi! Kongredeki konuşmasına katılmayacak - DünyaABD'li senatörden Netanyahu tepkisi: Kongrede konuşmamalıGazze'de son durum... İsrail, Gazze ve Han Yunus'a saldırdı! En az 93 ölü - DünyaÇok sayıda ölü ve yaralı varBiden ile Netanyahu'nun görüşeceği tarih belli oldu - DünyaBiden ile Netanyahu'nun görüşeceği tarih belli olduSürekli başı ağrıyordu, sebebi belli oldu! Genç kızın kafasından çıkanlar şoke etti - DünyaSürekli başı ağrıyordu, sebebi belli oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...