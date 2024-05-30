Çin'den Filistin mesajı: Bağımsız devlet kurmalarını destekliyor, 3 milyon dolar yardım gönderiyoruz

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz" diyerek Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını duyurdu. Cinping, Filistin'in BM'ye tam üyelik talebinin de yerine getirilmesini beklediğini söyledi.

Çin Lideri Şi Cinping, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansında konuştu. Cinping'in gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları yer aldı. "Gazze'ye yönelik saldırılar süresiz olarak devam edemez" dedi, iki devletli çözüm vurgusu yaptı.

3 MİLYON DOLARLIK YARDIM

Çin Devlet Başkanı, ülkesinin, Gazze'ye yönelik acil insani yardım kapsamında Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na 3 milyon dolar bağışta bulunacağını duyurdu.

"TAM BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASINI DESTEKLİYORUZ"

Çin'in, tam egemenlik sahibi bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını ve Filistinlilerin Birleşmiş Milletler'e tam üye devlet olma taleplerini desteklediğini de ifade etti.