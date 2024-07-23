Gazze'de son durum... İsrail, Gazze ve Han Yunus'a saldırdı! En az 93 ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan saldırıları 291. gününde de devam ediyor. Dün gece Gazze ve Han Yunus'a bir kez daha saldıran İsrail, 93 masumun ölümüne neden oldu. İşte Gazze'den son dakika gelişmeleri...

Canlı Anlatım Özeti "ULUSAL BİRLİK YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM"

BABASININ AYAKKABILARINI BİR AN OLSUN BIRAKMADI

HAN YUNUS'TA ÖLÜ SAYISI 93'E YÜKSELDİ

BIDEN'DAN 'GAZZE' MESAJI

İSRAİL ORDUSU, BATI ŞERİA'NIN TULKERİM KENTİNE BASKIN YAPTI

BM, İSRAİL'İN UNRWA KONVOYUNA SALDIRDIĞINI DOĞRULADI

GAZZE'DE CAN KAYBI 39 BİNİ AŞTI

23.07.2024 10:05

"ULUSAL BİRLİK YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM"

Hamas hareketi, Filistinli gruplar arasında Çin’de yapılan toplantının ulusal birlik yolunda önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran yazılı açıklamada ABD'nin Filistinli gruplar arasındaki anlaşmaya karşı çıktığını vurguladı. Bedran, Filistinli gruplar tarafından imzalanan bildirinin en önemli noktasının "Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkını yönetecek, yeniden inşa faaliyetlerini denetleyecek ve seçim koşullarını hazırlayacak bir Filistin ulusal mutabakat hükümetinin kurulması"olduğunu ifade etti.

Çin, 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde Fetih Hareketi ve Hamas başta olmak üzere Filistinli grupların katıldığı, "kapsamlı bir ulusal toplantıya" ev sahipliği yapmıştı.

23.07.2024 09:45

BABASININ AYAKKABILARINI BİR AN OLSUN BIRAKMADI

İsrail'in düzenlediği saldırıda babasını kaybeden bir çocuk, ondan geriye kalan tek hatıra olan ayakkabılarına sarılarak ağladı. Video sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

23.07.2024 09:20

HAN YUNUS'TA ÖLÜ SAYISI 93'E YÜKSELDİ

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda en az 93 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarcasının yaralandığı bildirildi.

İsrail dün gece Han Yunus kentinin yanı sıra kuzeydeki Gazze kenti ve orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah ve Cibaliya'ya yoğun saldırılar düzenledi. Han Yunus'taki saldırılarda 77 kişi öldü, 200 kişi yaralandı, 30 kişiden fazla kişi ise enkaz altında. Gazze ve Cibaliya bölgelerindeki saldırılarda ise 16 Filistinli hayatını kaybetti.

23.07.2024 08:00

BIDEN'DAN 'GAZZE' MESAJI

Başkanlık yarışından çekilen ve yerine Kamala Harris'i aday gösteren ABD Başkanı Biden, Harris'in Delaware'de düzenlediği seçim toplantısına telefonla katıldı. Harris'e desteğini yineleyen Biden, burada Orta Doğu ve Gazze'deki son duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Biden, "Gazze'deki savaşı nasıl sona erdirip Orta Doğu'da barışa ulaşabileceğimiz ve tüm esirlerin eve dönmesini nasıl sağlayabileceğimiz konusunda İsrailliler ve Filistinlilerle yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

23.07.2024 07:00

İSRAİL ORDUSU, BATI ŞERİA'NIN TULKERİM KENTİNE BASKIN YAPTI

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Tulkerim Mülteci Kampı'nı kuşatmaya aldığı belirtildi. İsrailli askerlerin baskını 25'ten fazla zırhlı araçla yaptığı aktarılan haberde, İsrail ordusunun ağır iş makineleriyle girdiği kampta altyapıyı ve Filistinlilerin iş yerlerini yıktığı ifade edildi. Ağır iş makinelerinin yıkıma yollardaki araçları ezerek başladığına işaret edilen haberde, İsrail ordusunun yaptığı yıkımların enkazını da Filistinlilerin evlerinin önüne ve sokaklara yığdığı kaydedildi.

23.07.2024 01:00

BM, İSRAİL'İN UNRWA KONVOYUNA SALDIRDIĞINI DOĞRULADI

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini’nin açıklamasının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guteres’in sözcüsü Stephane Dujarric de, İsrail’in Gazze Şehri’ne giden konvoya dün saldırı gerçekleştirdiğini doğruladı. Dujarric, "UNRWA'daki meslektaşlarımızdan oluşan bir konvoy Gazze Şehri'nin kuzeyine doğru ilerlerken İsrail güçleri tarafından vuruldu" ifadelerini kullanarak, konvoyun hareketinin İsrail makamlarıyla koordine edildiğini ve dünkü olaydan sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini söyledi.

23.07.2024 00:00

GAZZE'DE CAN KAYBI 39 BİNİ AŞTI

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 290 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 91 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 39 bin 6’ya, yaralıların sayısının 89 bin 818’e yükseldiği kaydedildi.

Yer: Gazze