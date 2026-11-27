28-29 Kasım 2026 hafta sonu sınav takvimi belli oldu. ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve diğer kurumlar tarafından düzenlenecek sınavlar öncesinde adaylar, sınav tarihlerini ve uygulama saatlerini araştırıyor. Peki, bu hafta sonu hangi sınavlar var?

Kaydet a- | +A

Kasım ayının son hafta sonunda akademik kariyer, mesleki yeterlilik ve açık öğretim kapsamında çeşitli sınavlar gerçekleştirilecek. Cumartesi ve pazar günleri uygulanacak sınavlara katılacak adayların, sınav giriş belgelerinde belirtilen bina, salon ve saat bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

28 Kasım 2026 Cumartesi günü ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumlarının Öncelikli Alanlardaki Doktora Programlarına Öğrenci Seçme Sınavı (YÖK-YKDS) gerçekleştirilecek. Aynı gün İçişleri Bakanlığı tarafından Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği (GYUD) yazılı sınavı, TÜRMOB tarafından ise 3. dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) sınavı uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığının açık öğretim kurumlarına yönelik birinci dönem randevulu e-Sınavları da 28 Kasım itibarıyla başlayacak ve 18 Ocak 2027 tarihine kadar devam edecek.

29 Kasım 2026 Pazar günü ise ÖSYM tarafından yılın üçüncü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) düzenlenecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav için adayların saat 10.00'dan önce sınav binalarında bulunmaları gerekecek. ÖSYM ayrıca YÖK-YKDS ve ALES/3 sınavlarına katılacak adayların kimlik işlemleri için belirlenen il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonunda açık tutulacağını duyurdu.

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 28-29 Kasım ÖSYM-MEB sınav takvimi

28 KASIM 2026 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILACAK SINAVLAR

- 2026 Yükseköğretim Kurumlarının Öncelikli Alanlardaki Doktora Programlarına Öğrenci Seçme Sınavı (YÖK-YKDS)

- İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı (GYUD)

- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı (SMMM 3. Dönem)

- Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO), Açık Öğretim Lisesi (AÖL), Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi (AÖİHL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) 1. dönem randevulu e-Sınav başlangıcı

29 KASIM 2026 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK SINAVLAR

2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3)

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala