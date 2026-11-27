Binlerce öğretmen adayının beklediği atama takvimi belli oldu. Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayı için başvuru ve kayıt sürecine ilişkin duyuru ve alan bazında kontenjan dağılımları, açıklandı. 2026 MEB-AGS sonuçlarına göre yapılacak başvurular, 9-15 Aralık'ta elektronik ortamda alınacak.

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Millî Eğitim Akademisinde uygulanacak hazırlık eğitimine alınmak üzere öğretmenlik alanları itibarıyla kontenjanlar belirlendi. Başvurular, duyuruda bulunan alanlar ve kontenjanlar çerçevesinde alınacak. Adayların başvuruları, akademibasvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak, adaylar sisteme e-Devlet kullanıcı bilgileriyle giriş yapacak.

BAŞVURULAR 15 ARALIK SAAT 16.00'YA KADAR YAPILACAK

2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre yapılacak hazırlık eğitimi başvuruları, 9 Aralık 2026 tarihinde başlayacak, 15 Aralık 2026 salı günü saat 16.00'da sona erecek. Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda yürütülecek, süresi içinde tamamlanmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurular, duyuru ekinde yer alan öğretmenlik alanları ile sınırlı olacak. Adayların, başvuracakları alan için 2026 MEB-AGS'den en az 50 puan almış olmaları gerekecek.

Alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yüzde 10'u kadar da yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği hâlinde adaylar bilgisayar kurasıyla belirlenecek. Yedek aday listesine girmek müktesep hak teşkil etmeyecek.

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU VE KONTENJAN DAĞILIMI

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EN FAZLA KONTENJAN AYRILAN 5 ALAN

Hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayı için alan ve kontenjan dağılımı belirlendi. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 alan sırasıyla 3 bin 976 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 842 kontenjanla özel eğitim, 1101 kontenjanla İngilizce, 1059 kontenjanla rehberlik ve 1051 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi oldu.

BAŞVURULAR İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE ONAYLANACAK

Adayların başvuruları, seçtikleri il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından elektronik ortamda incelenecek. Uygun bulunan başvurular onaylanacak, uygun olmayanlar gerekçesi belirtilerek reddedilecek. Onay ve ret işlemlerinin takibi adayların sorumluluğunda olacak.

YERLEŞTİRMELER PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YAPILACAK

Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapılacak. Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda tercihler dikkate alınacak, tercihlerine yerleşemeyen veya tercih yapmayan adaylar, merkezlere resen yerleştirilecek. Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak.

Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar 17 Aralık'ta ilan edilecek.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin tamamlanmasının ardından asıl adaylardan kayıt hakkı kazananlar, 4 Şubat 2027 tarihinde; yedek adaylardan kayıt hakkı kazananlar, 15 Şubat 2027 tarihinde ilan edilecek.

Asıl adayların kayıt başvuruları 5 Şubat'ta başlayıp 11 Şubat 2027 Perşembe günü saat 16.00'da sona erecek. Yedek adayların kayıt başvuruları ise 16 Şubat'ta başlayıp 19 Şubat 2027 Cuma günü saat 16.00'da tamamlanacak.

Hazırlık eğitimi, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra 22 Şubat 2027 tarihinde başlayacak.

Başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin ek açıklamalar personel.meb.gov.tr adresinden, kayıt sürecine ilişkin ek açıklamalar akademi.meb.gov.tr adresinden yapılacak.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: HABER MERKEZİ

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