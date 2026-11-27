Osmaneli-Bursa hızlı tren projesindeki son durumu açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu “Bursa'mızda 2027 yılı ilk yarısı içinde hızlı tren seferlerine başlamış olacağız” dedi. Bursa’nın ulaşımına nefes kazandırılacağını vurgulayan Uraloğlu “Bursa'mızdan Ankara'ya ve İstanbul'a seyahat süresi yaklaşık 2 saat 15 dakikaya inmiş olacak. Bursa Eskişehir 1 saat, Bursa- Bilecik arası ise 45 dakika olacak” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmaneli-Bursa hızlı tren ve Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi metro hatlarının test sürüşüne ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

"Bursa'mızı hem Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına hem de Bandırma üzerinden bölgesel demir yolu ve liman ağına bağlıyoruz" diye konuşan Bakan Uraloğlu projenin mühendislik yönüne özellikle dikkat çekti. Uraloğlu "Osmaneli Bursa arasındaki 106 alt 21 ana tünel,13 tüneli, 12 Viyadük, 13 demir yolu köprüsü, 56 geçit, 25üst geçit, 123 menfez ve çok sayıda diğer sanat yapılarıyla birlikte 369 sanat yapısını tamamladık" dedi.

Bakan Uraloğlu’nun konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

“TEST SÜREÇLERİNİ BAŞLATTIK”

Bursa'yı hızlı tren ağımıza bağlayacak hattımızın en zor mühendislik imalatlarını tamamlayarak hattın 106 km'lik Osmaneli Bursa kesiminde altyapı, üst yapı çalışmalarını tamamladık ve test süreçlerini başlatmış olduk. Bursa Bandırma kesiminde ise yapım çalışmalarımıza halen devam ediyoruz.

“TARİHİ BİR ANA ŞAHİT OLACAĞIZ”

Yenişehir Havalimanı istasyonu ile Bursa Gar İstasyonu arasında gerçekleştireceğimiz test sürüşüyle Bursa'nın demir yolu ulaşımında yeni bir dönemin kapılarını aralayarak tarihi bir ana inşallah beraberce şahit olacağız. Demir yolu projelerinde yapım çalışmalarının tamamlanması kadar hatta güvenli, konforlu ve uluslararası standartlara uygun şekilde işletmeye hazırlanması da büyük önem arz etmektedir. Bugün gerekli testleri yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bütün testleri yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca Osmaneli Bursa hattımız ile Ankara, İstanbul yüksek tren hızlı tren hattı arasında entegrasyon testlerini de yapıyor olacağız.

İki il arası mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek! Bakan Uraloğlu, Bursa hızlı treni için tarih verdi: Seferler 2027’de başlayacak

“2027 YILI İLK YARISI İÇİNDE BAŞLAMIŞ OLACAĞIZ”

Testleri ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından inşallah Bursa'mızda 2027 yılı ilk yarısı içinde hızlı tren seferlerine başlamış olacağız. Bunu birazcık daha testlere göre birazcık daha hani ilk yarı derken illa Haziran'ın sonunu da eklememiz gerekmeyecek. Daha öne de bütün arkadaşlarımızla beraber çekmeye gayret edeceğiz.

İki il arası mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek! Bakan Uraloğlu, Bursa hızlı treni için tarih verdi: Seferler 2027’de başlayacak

"2 SAAT 15 DAKİKAYA İNECEK"

Bu projemizin Bursa'mıza sağlayacağı en önemli kazanımlardan biri de şehir arası seyahat süresini önemli de kısaltacak olmasıdır. Bursa'mızdan Ankara'ya ve İstanbul'a seyahat süresi yaklaşık 2 saat 15 dakikaya inmiş olacak. Bursa Bilecik 45 dakika, Bursa Eskişehir 1 saat ve Bursa-Konya arası da yaklaşık 2 saat 50 dakikaya inmiş olacak.

Projemiz yolcu taşımacılığının yanında yük taşımacılığına da büyük bir imkan oluşturacak, hizmet sunacak. Hattımızın tamamının işletmeye alınmasıyla yıllık yaklaşık otuz milyon yolcu ve 60 milyon ton taşıma kapasitesine de ulaşmış olacağız. Bursa'nın sanayi ve üretim gücüne gücünü raylar üzerinden limanlarımıza ve bütün dünya pazarlarına bağlamış olacağız.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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