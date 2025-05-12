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Çobanlar köylülere kurşun yağdırdı! Çok sayıda can kaybı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Çobanlar köylülere kurşun yağdırdı! Çok sayıda can kaybı var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya'nın Benue eyaletinde hayvancılıkla uğraşan bir kabilenin çobanlarının köylere saldırdı. İnsan kurşuna dizildi, evleri ateşe verildi, gıdaları gasp edildi. Gelen ilk bilgiler arasında aralarında çocuklarında da olduğu 23 kişinin öldüğü yer aldı.

Kwande Bölge Yetkilisi Dr. Ray Anumve, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi çobanlarının Kwande bölgesindeki köylere saldırılar düzenlediğini belirtti.

23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Anumve, saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 23 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

EVLERİ ATEŞE VERİLDİ, GIDALARI GASP EDİLDİ

Saldırılarda çok sayıda evin kundaklandığını aktaran Anumve, silahlı kişilerin köylülerin gıdalarını da gasbettiğini söyledi.

Benue eyaletinde hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Silahlı kişilerin, Nisan'da Benue eyaletinde düzenlediği saldırılarda 100'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin farklı bölgelerine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını tehdit ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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