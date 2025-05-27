Dağda yürüyüşe çıkıp hazine buldular! Herkes aynı şeyi merak ediyor, uzmanlar harekete geçti

Çekya’da dağda yürüyüş yapan iki kişi, kayalıklar arasına sıkışmış gizemli bir kutu buldu. Yürüyüşçüler kutunun yanına yaklaşınca gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Kim ne zaman koymuş bilinmiyor, araştırmalarda iki seçenek üzerinde yoğunlaşıyor.

Çekya'nın doğusundaki Krkonoše Dağları’nda yürüyüş yapan iki kişi, kayalık bir yamaçta alüminyum bir kutuyu fark etti. İkili yanına yaklaşınca da içindekilerin dışarı taştığını gördü ve gözlerine inanamadı. Altın bilezikler, puro kutuları, makyaj aynaları ve yüzlerce eski madeni para...

KİMSE NE ZAMANA AİT BİLMİYOR!

Yürüyüşçüler, bu kutuyu Doğu Bohemya Müzesi’ne teslim etti. Uzmanlar, eşyaların hem tarihini hem de kim tarafından ve neden saklanmış olabileceğini araştırıyor.

PARALARIN HİÇBİRİ YEREL DEĞİL

Müze Arkeoloji Bölümü Başkanı Miroslav Novak’a göre, kutudan çıkan hiçbir para Çekya’ya ait değil. Bu da definenin yerel değil, uluslararası bir geçmişi olabileceği ihtimalini doğuruyor.

UZMANLAR İKİ İHTİMAL ÜZERİNDE DURUYOR

En yeni paranın 1921 tarihli olması, araştırmacıları daha da şaşırttı. Koleksiyonun II. Dünya Savaşı öncesinde bölgeden kaçan Yahudi ya da Çek vatandaşlara ait olabileceği değerlendiriliyor. Bir diğer ihtimal ise 1945’teki Alman göçü sırasında gizlenmiş olması.

TARİHİ KEŞİFLER ZİNCİRİ

Bu olay, yakın geçmişte İngiltere’deki Sutton Hoo bölgesinde bulunan Bizans dönemine ait bir kovayla paralel bir gizemi hatırlattı. Antakya’dan Britanya’ya ulaştığı tahmin edilen bu parça, gömülü olduğu mezarda altın eşyalar ve kremasyon kalıntılarıyla birlikte bulunmuştu.

Uzmanlar, her iki keşfin de yalnızca tarihî değil, kültürel bağlantılar açısından da büyük değer taşıdığını belirtiyor.