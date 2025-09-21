DEAŞ’a ağır darbe! Kerkük’te üst düzey yetkili yakalandı

Irak’ın Kerkük ilinde terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey bir yetkilisinin düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi.

ARANANLAR LİSTESİNDEYDİ

Irak basınının bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, Terörle Mücadele Birimi’nin uluslararası koalisyon güçleriyle koordineli olarak Kerkük ilinin güneyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey bir yetkilisi yakalandı. Düzenlenen operasyon sonucu daha önce el-Kaide ve DEAŞ'a katılmış, teröristlere lojistik destek ve malzeme temini görevini üstlenmiş teröristin arananlar listesinde olduğu aktarıldı. Adı açıklanmayan kişiye yönelik operasyonun dikkatli bir istihbarat takibinden sonra gerçekleştirildiğini kaydeden kaynak, operasyonunda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıkladı.

DEAŞ'ın üst düzey yetkilisinin yakalanması bölgede DEAŞ kalıntılarının dayandığı ikmal hatlarına önemli bir darbe olarak değerlendiriliyor.

Irak Terörle Mücadele Birimi, geçtiğimiz Cuma günü terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yetkililerinden Abdülrahman el-Halebi’nin Suriye’de düzenlenen bir operasyonla öldürüldüğünü açıklamıştı.