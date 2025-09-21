Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > DEAŞ’a ağır darbe! Kerkük’te üst düzey yetkili yakalandı

DEAŞ’a ağır darbe! Kerkük’te üst düzey yetkili yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
DEAŞ’a ağır darbe! Kerkük’te üst düzey yetkili yakalandı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Irak’ın Kerkük kentinde Terörle Mücadele Birimi ve uluslararası koalisyon güçlerinin ortak operasyonuyla DEAŞ’ın üst düzey bir yetkilisi yakalandı. Örgüte lojistik destek sağladığı belirtilen teröristin arananlar listesinde olduğu aktarıldı.

Irak’ın Kerkük ilinde terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey bir yetkilisinin düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi.

ARANANLAR LİSTESİNDEYDİ

Irak basınının bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, Terörle Mücadele Birimi’nin uluslararası koalisyon güçleriyle koordineli olarak Kerkük ilinin güneyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey bir yetkilisi yakalandı. Düzenlenen operasyon sonucu daha önce el-Kaide ve DEAŞ'a katılmış, teröristlere lojistik destek ve malzeme temini görevini üstlenmiş teröristin arananlar listesinde olduğu aktarıldı. Adı açıklanmayan kişiye yönelik operasyonun dikkatli bir istihbarat takibinden sonra gerçekleştirildiğini kaydeden kaynak, operasyonunda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıkladı.

DEAŞ'ın üst düzey yetkilisinin yakalanması bölgede DEAŞ kalıntılarının dayandığı ikmal hatlarına önemli bir darbe olarak değerlendiriliyor.
Irak Terörle Mücadele Birimi, geçtiğimiz Cuma günü terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yetkililerinden Abdülrahman el-Halebi’nin Suriye’de düzenlenen bir operasyonla öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eurovision'un alternatifi Intervision’da büyük final! 22 ülke yarıştı, Vietnam kazandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Maduro’dan Trump’a mektup: “Yalanların üstesinden gelebiliriz” - DünyaMaduro’dan Trump’a mektupİran’dan flaş hamle: UAEA ile işbirliği askıya alınıyor - Dünyaİran’dan flaş hamle: UAEA ile işbirliği askıya alınıyorTrump, Venezuela'yı açık açık tehdit etti: Derhal kabul edin, yoksa! - Dünya"Derhal kabul edin, yoksa!"Filistinlilere sürgün planı çöktü: Netanyahu ABD’ye başvurdu, Mısır reddetti - DünyaNetanyahu ABD’ye başvurdu, Mısır reddettiArtan Rus saldırıları gölgesinde Zelenskiy, Trump ile bir kez daha görüşecek - DünyaZelenskiy, Trump ile bir kez daha görüşecekHamas, 47 esirin fotoğrafını paylaştı: 'Ron Arad' detayı - DünyaHamas, 47 esirin fotoğrafını paylaştı: 'Ron Arad' detayı
Sonraki Haber Yükleniyor...