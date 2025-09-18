Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > DEAŞ terör örgütüne operasyon! 51 şüpheli yakalandı

DEAŞ terör örgütüne operasyon! 51 şüpheli yakalandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada birçok kentte düzenlenen operasyonlarda 51 DEAŞ terör örgütü şüphelisinin yakalandığını duyurdu.

Terör örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen son operasyonlara dair bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, "DEAŞ terör örgütüne üye olan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandasını yapan 51 şüpheli jandarmamız tarafından yakaladı" dedi.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlara dair ayrıntı veren Yerlikaya, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak'ta Jandarmamızın son 2 haftadır gerçekleştirdiği operasyonlarda; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır.

Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Dev iddianame yolda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Dev iddianame yolda - GündemAziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindiMSB paylaştı! 1 uzman çavuş şehit oldu - GündemMSB paylaştı! 1 uzman çavuş şehit olduİstanbul dahil birçok kente kritik uyarı! Meteoroloji 'sarı kod' verdi - Gündemİstanbul dahil birçok kente kritik uyarıKVKK’dan yapay zekâ uyarısı: Ayrımcılık ve veri riski artıyor - GündemKVKK’dan yapay zekâ uyarısı: Ayrımcılık ve veri riski artıyorKatilbaşı Netanyahu bu yüzden çıldırıyor! Kudüs'te ferman, Gazze'de tapu bizde - GündemKudüs'te ferman, Gazze'de tapu bizdeMustafa Bozbey, AK Parti yolunda! Bazı başkanlar dava sonucunu bekliyor - Gündem"Mustafa Bozbey, AK Parti yolunda" iddiası
Sonraki Haber Yükleniyor...