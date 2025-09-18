DEAŞ terör örgütüne operasyon! 51 şüpheli yakalandı

Terör örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen son operasyonlara dair bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, "DEAŞ terör örgütüne üye olan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandasını yapan 51 şüpheli jandarmamız tarafından yakaladı" dedi.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlara dair ayrıntı veren Yerlikaya, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak'ta Jandarmamızın son 2 haftadır gerçekleştirdiği operasyonlarda; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır.

Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz."