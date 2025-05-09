Hindistan sınır hattındaki hezimeti örtbas etmek için Türkiye'yi suçladı!

Kaynak: Dış Haberler 9 Mayıs 2025 15:37 - Güncelleme: 9 Mayıs 2025 16:41 - Güncelleme:

Pakistan'ın gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonlar sonrasında Hindistan, kontrolü kaybettiği bölgelerde büyük bir panik ve kaos yaşadı. Sınır hattında üstünlüğü kaybeden Delhi yönetimi, yaşadığı askeri çöküşü örtbas etmek için dikkatleri başka yöne çekmeye çalışarak Türkiye'yi hedef göstermeye başladı.

Hindistan, Pakistan sınırındaki askeri başarısızlıklarını örtbas etmek amacıyla dikkatleri başka yöne çekme hamlesine girişti. Delhi yönetimi, Pakistan'ın düzenlediği saldırılarda "Türkiye yapımı İHA'lar" kullanıldığını iddia ederek, Ankara'yı hedef tahtasına oturttu. İlgili Haber Hindistan bombardımanında çok sayıda sivil hayatını kaybetti! Kontrol hattı alev aldı DEZENFORMASYON HAMLESİ Mİ? Hindistan Ordu sözcüsü Yarbay Sofya Kureyşi, Pakistan'ın saldırılarda "Türk yapımı Songar İHA'larını" kullandığını iddia etti. Ancak Askeri kaynaklar, Hindistan'ın yaşadığı başarısız operasyonları örtbas etmek amacıyla dezenformasyon yaydığına değindi. GERÇEKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR! Pakistan'ın gerçekleştirdiği saldırılar sonrası Hindistan, sınır hattında kontrolü kaybettiği bölgelerde büyük bir kaos ve panik yaşadı. Askeri alandaki başarısızlığını örtbas etmek isteyen Delhi yönetimi, medya üzerinden dikkatleri başka yöne çekmeye çalışarak Türkiye'yi hedef göstermeye başladı. Pakistan Savunma Bakanlığı ise Hindistan'ın "Türkiye yapımı İHA kullanıldığı" iddiasını kesin bir dille yalanladı ve bu suçlamaların tamamen dezenformasyon amaçlı olduğunu vurguladı.

Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık