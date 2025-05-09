Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hindistan sınır hattındaki hezimeti örtbas etmek için Türkiye'yi suçladı!

Hindistan sınır hattındaki hezimeti örtbas etmek için Türkiye'yi suçladı!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Hindistan sınır hattındaki hezimeti örtbas etmek için Türkiye&#039;yi suçladı!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Pakistan'ın gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonlar sonrasında Hindistan, kontrolü kaybettiği bölgelerde büyük bir panik ve kaos yaşadı. Sınır hattında üstünlüğü kaybeden Delhi yönetimi, yaşadığı askeri çöküşü örtbas etmek için dikkatleri başka yöne çekmeye çalışarak Türkiye'yi hedef göstermeye başladı.

Hindistan, Pakistan sınırındaki askeri başarısızlıklarını örtbas etmek amacıyla dikkatleri başka yöne çekme hamlesine girişti.

Delhi yönetimi, Pakistan'ın düzenlediği saldırılarda "Türkiye yapımı İHA'lar" kullanıldığını iddia ederek, Ankara'yı hedef tahtasına oturttu.

DEZENFORMASYON HAMLESİ Mİ?

Hindistan Ordu sözcüsü Yarbay Sofya Kureyşi, Pakistan'ın saldırılarda "Türk yapımı Songar İHA'larını" kullandığını iddia etti. Ancak Askeri kaynaklar, Hindistan'ın yaşadığı başarısız operasyonları örtbas etmek amacıyla dezenformasyon yaydığına değindi.

GERÇEKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR!

Pakistan'ın gerçekleştirdiği saldırılar sonrası Hindistan, sınır hattında kontrolü kaybettiği bölgelerde büyük bir kaos ve panik yaşadı. Askeri alandaki başarısızlığını örtbas etmek isteyen Delhi yönetimi, medya üzerinden dikkatleri başka yöne çekmeye çalışarak Türkiye'yi hedef göstermeye başladı.

Pakistan Savunma Bakanlığı ise Hindistan'ın "Türkiye yapımı İHA kullanıldığı" iddiasını kesin bir dille yalanladı ve bu suçlamaların tamamen dezenformasyon amaçlı olduğunu vurguladı.

Kaynak: Dış Haberler

Terör örgütü PKK'nın kongreyi toplamasına DEM Parti'den 8 maddelik açıklamaBurak Pakkan kimdir, kaç yaşında? İstatistikleri, Fenerbahçe karnesi gündemde!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD göz göre göre batıyor! 28 şehir toprağa gömülecek - DünyaABD göz göre göre batıyor! 28 şehir toprağa gömülecekFas’ta 6 katlı bina çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaÖnceden uyarmışlardı! 6 katlı bina çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralıZafer Günü'nde bozguna uğradılar! Ukrayna'dan Belgorod hükümet binasına İHA saldırısı - DünyaRusya'da hükümet binası bombalandıAlmanya Başbakanı duyurdu: Erdoğan'ın kendisini ziyaret etme davetini kabul edeceğim - Dünya"Erdoğan'ın davetini kabul edeceğim"98 yaşındaki savaş gazisi Tesla'yı tankla ezerek Musk'a meydan okudu! "Faşizmi yine ezeceğiz!" - Dünya98 yaşındaki savaş gazisi Tesla'yı tankla ezdi!Trump'ın "harika lider" sözlerine Leyen'den olay cevap! - DünyaLeyen'den Trump'ın sözlerine olay cevap
Sonraki Haber Yükleniyor...