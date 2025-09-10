Dışişleri Bakanı Fidan neden İtalya’ya gidiyor? Stratejik görüşmeye işaret ettiler!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 11-12 Eylül tarihlerinde İtalya’ya resmi ziyarette bulunacak.

Diplomatik kaynaklara göre, Fidan ile Tajani arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile İtalya arasındaki stratejik ortaklık ve NATO ittifakı ele alınacak. İki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerin önemi vurgulanacak. İkili ticaret hacminin 40 milyar dolara çıkarılması hedefi değerlendirilecek.

Ayrıca Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, enerji güvenliği, bağlantı projeleri, savunma sanayiinde iş birliği, düzensiz göçle mücadele, bilimsel ve teknolojik inovasyon konularında ortak çalışma imkânları da masada olacak.

NATO kapsamında yürütülen iş birlikleri ile Türkiye-AB ilişkilerine dair son gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

Ziyaret kapsamında Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya gelecek. İki bakan en son 14-15 Mayıs’ta Antalya’daki NATO Dışişleri Bakanları Gayri Resmi Toplantısı’nın oturum aralarında görüşmüştü.

ZİRVE ÜSTÜNE ZİRVE

Fidan’ın ziyareti, son dönemde Türkiye ile İtalya arasında gerçekleşen üst düzey temasların ardından geliyor.

29 Nisan’da Roma’da yapılan Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin eş başkanlığında gerçekleşmişti.

1 Ağustos’ta İstanbul’da düzenlenen Türkiye-İtalya-Libya Üçlü Liderler Zirvesi de dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

DÜŞÜNCE KURULUŞUNDA KONUŞMA

Ziyaret kapsamında Fidan’ın, İtalya’nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Istituto Affari Internazionali'de bir konuşma yapması bekleniyor.

GÖRÜŞME GÜNDEMİNDE HANGİ BAŞLIKLAR VAR? Bakanlık açıklamasına göre, Tajani ile yapılacak görüşmelerin ana gündem maddeleri şöyle: Türkiye-İtalya stratejik ortaklığı ve NATO iş birliği, Karşılıklı üst düzey ziyaretlerin önemi, İkili ticarette 40 milyar dolar hedefi, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, Enerji güvenliği, bağlantı projeleri ve savunma sanayii, Düzensiz göç ve bilimsel-teknolojik işbirlikleri, NATO ile ilgili gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkileri, Taraflar ayrıca Libya, Filistin-Gazze, Suriye, Ukrayna, İran ve Afrika başlıklarında da görüş alışverişinde bulunacak.

TİCARETTE HEDEF 40 MİLYAR DOLAR

İkili ticaret hacmi, 2024 yılında 32,2 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu verilerle İtalya, Türkiye'nin en büyük beşinci ticaret ortağı, AB ülkeleri arasında ise ikinci sırada yer alıyor.

Liderler, Roma’daki son zirvede bu hacmi 40 milyar dolara çıkarma hedefi koymuştu.

SAVUNMA VE ENERJİ DOSYALARI

İki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin merkezinde savunma sanayii ve enerji yer alıyor.

Mart ayında Baykar, İtalyan Leonardo şirketi ile insansız hava sistemleri konusunda iş birliği anlaşması imzaladı.

Haziran ayında ise Baykar, İtalyan Piaggio Aerospace şirketinin satın alımını tamamladı.

Ayrıca Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını satın alma süreciyle ilgili temaslar da devam ediyor.

Enerji alanında, iki ülke Güney Gaz Koridoru'nda kilit rol oynuyor.

TANAP’tan taşınan doğalgaz, TAP üzerinden İtalya’ya ulaştırılıyor.

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL BAĞLAR GÜÇLÜ

İtalya’da yaşayan yaklaşık 50 bin kişilik Türk toplumu, iki ülke arasındaki sosyal ve kültürel bağları güçlendiriyor.

Turizmde de güçlü bir etkileşim mevcut. 2024 yılı içinde 719 binden fazla İtalyan turist Türkiye’yi ziyaret etti.