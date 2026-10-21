Dışişleri Bakanı Fidan Yunan basınına konuştu! Erdoğan'ın Miçotakis'e 70 mil teklifini hatırlattı

Yunan TA NEA gazetesine açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Atina'nın iç politikasında Türkiye karşıtlığının bir "aspirin" gibi kullanıldığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı liderliğine dikkat çeken Bakan Fidan, "Yunan dostlarıma tavsiyem, kendisi hala oradayken bu anı değerlendirin" çağrısında bulundu. Bakan Fidan'ın açıklamaları Yunanistan'da geniş yankı uyandırırken, Atina cephesinden peş peşe cevaplar geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Brüksel'de Yunan basınına yaptığı açıklamalar, Ankara ile Atina arasındaki diplomatik gündemin yeni başlıklarından biri oldu.

Yunanistan merkezli TA NEA gazetesinden Maria Vasileiou, Fidan'a Avrupa Politika Merkezi'ndeki konuşmasının ardından üç soru yöneltti.

Bakan Fidan, Türk-Yunan ilişkilerinden Ege'deki 12 deniz mili tartışmasına, elektrik bağlantı projesinden Mavi Vatan'a kadar çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

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"TÜRKİYE OLMADAN YUNAN İÇ SİYASETİ VAR OLAMAZ"

Bakan Fidan, iki ülkenin Mayıs 2023'ten itibaren sorunları çözmek, gerilimden kaçınmak ve güven artırıcı önlemleri önceliklendirmek için çalıştığını açıkladı:

Yunanistan'da Türkiye karşıtı söylemlerin iç siyasette kullanıldığını vurgulayan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Mayıs 2023'ten bu yana iki hükümet, mevcut sorunları çözme, gerginlik yaratmaktan kaçınma ve güven artırıcı önlemlere öncelik verme kararı aldı. Şu ana kadar iş birliğimiz oldukça iyi gidiyor. En azından artık it dalaşımız yok. Ege, son üç yılda daha sakin bir yer haline geldi. Ancak Yunan iç siyaset sahnesinde Türkiye aleyhtarı bir retoriğe ihtiyaç duyuluyor. Bu adeta bir aspirin gibi.

Türkiye olmadan Yunan iç siyaseti var olamaz. Bu gerçeklik, sorunların çözümü için cesur kararlar alınmasını engellediği için önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı mesele için seçilmiş her Yunan başbakanla çalışmak üzere defalarca çaba gösterdi. Tartışmalı konuları ele almak için gerekli siyasi iradeyi ortaya koymaya hazırdır.

Sulara ve Ege'ye ilişkin konular, bir yakınlaşma ve nihai bir çözüm sağlanabilmesi için her iki taraftan da güçlü bir siyasi liderlik gerektirmektedir. Yunan hükümetleriyle ne zaman bir araya gelsek, konuya nasıl yaklaşılması gerektiğini bildiklerini, ancak siyasi maliyeti göze alamadıklarını görüyoruz."

Dışişleri Bakanı Fidan Yunan basınına konuştu! Erdoğan'ın Miçotakis'e 70 mil teklifini hatırlattı

FİDAN'DAN 12 MİL VE "CASUS BELLİ" AÇIKLAMASI

Yunan gazetesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1995 tarihli kararının Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin SAFE programına ve diğer Avrupa programlarına katılımıyla bağdaşıp bağdaşmadığını da sordu.

Bakan Fidan, söz konusu kararın Yunanistan tarafından savaş tehdidi olarak yorumlandığını belirterek şöyle verdi:

"Casus belli konusunda birçok kişi bunun bir savaş tehdidi olduğunu düşünüyor. Bu, Yunan versiyonudur. Ancak biz bunu 'casus belli' olarak nitelendirmedik. Bu, 1995 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yayımlanan bir bildiridir, bir yasa değildir; Yunanistan'ın Türkiye ile aralarındaki meseleyi önceden çözmeden karasularını 12 deniz miline genişletmesi durumunda Türk hükümetinin bunu önlemek için her türlü gerekli önlemi alması gerektiğine işaret etmektedir. Söz konusu bildiri, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni kabul ettiği dönemde, söz konusu uluslararası sözleşmeye dayanarak bu hakka sahip olabileceğine işaret edilerek yayımlanmıştır.

Önleyici bildiri bugüne kadar barışın korunmasına katkı sağlamıştır. Bu bir savaş tehdidi teşkil etmemektedir. Aslında Yunanistan, Türkiye ile mesele çözülmeden böyle bir adıma başvurmayacağını hiçbir zaman açıkça beyan etmemiştir. Şimdiye kadar sorunlarımızı medeni bir şekilde çözmeyi bekleyerek statükoyu koruyoruz. Bu mesele çözülebilirdir. Problemin çözümü için ihtiyaç duyulan siyasi iradeyi ortaya koyabilecek gerekli siyasi meşruiyete yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan sahiptir. Yunan dostlarıma tavsiyem şudur: Kendisi hala oradayken, bu anı değerlendirin ve onunla iş birliği yapın."

Dışişleri Bakanı Fidan Yunan basınına konuştu! Erdoğan'ın Miçotakis'e 70 mil teklifini hatırlattı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TEKLİFİNİ HATIRLATTI

TA NEA, Fidan'a Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında planlanan Great Sea Interconnector (GSI) elektrik bağlantı projesine Türkiye'nin neden tepki gösterdiğini de sordu.

Bakan Fidan, Ankara'nın projeye kategorik olarak karşı çıkmadığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e sunduğu alternatifi hatırlattı:

"Biz karşı çıkmıyoruz. Bunu Başbakan Sayın Miçotakis ve Başkan Sayın Macron ile ele aldık. Cumhurbaşkanım, Başbakan Sayın Miçotakis ile New York'taki görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdi. Projeyi değerli olarak nitelendirmiş, Avrupa fonlarından 2 milyar euronun üzerinde harcama yaparak 2.000 kilometre uzaktan elektrik taşımak yerine bizden elektrik almayı tercih edeceğinizi belirtmişti; oysa ben anakara Türkiye'den sadece 70 mil mesafeden, Rumların, Türklerin ve tüm nüfusun faydalanabileceği su, elektrik ve doğal gaz sağlayabilirim. Henüz Ege'deki tartışmalı sular meselesine de değinmedik. Bizim talep ettiğimiz şey, bir gemi denizde araştırma yürüttüğünde bize sadece sözlü değil, şu bildiriyi içeren yazılı bir ihbar göndermesidir: 'Şu bölgede şu belirli eylemlerde bulunacağız, koordinatlar da şunlardır.' Tek istediğimiz budur. Başka bir şey değil.

Statükonun bozulmasını ve her iki taraf için de daha büyük sorunlara yol açacak şekilde tamamen yanlış bir yolla bir emrivaki yaratılmasını istemiyoruz. Yeni bir statüko oluşturmaya kalkışmayalım. Bu şartlar altında karşı çıkmıyoruz. Olumlu bakıyoruz."

"MAVİ VATAN YASA TASARISI DİYE BİR ŞEY YOK"

Yunan gazetesi, Fidan'a Mavi Vatan'a ilişkin bir yasa tasarısının ilerleyip ilerlemeyeceğini de sordu.

Dışişleri Bakanı, "Mavi Vatan yasa tasarısı diye bir şey yok. Deniz parkı meselesi henüz tartışmaya açılmış değil" cevabını verdi.

YUNAN BAKAN CEVAP VERDİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, MEGA News 104.6 radyosunda Bakan Fidan'ın açıklamalarına ilişkin konuştu.



Yerapetritis, "Yunanistan özerk, bağımsız ve kendine yeten bir pusulayla ilerlemektedir" ifadelerini kullanarak Atina'nın dış politikasının Türkiye'nin adımlarıyla belirlenmediğini savundu.



Yunan Bakan, iki ülke arasında son üç yılda büyük krizlerin önlendiğini, ihlallerin azaldığını ve Doğu Ege adalarındaki göçmen akışının sınırlandırıldığını da kabul etti.

"UYGULANMAYACAK"

Yerapetritis'in gündeminde Libya Temsilciler Meclisinin Türkiye ile 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onaylaması da vardı.



Yunan Bakan, anlaşmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu öne sürerek Atina'nın uygulanmasını engellemek için diplomatik mekanizmalarını harekete geçireceğini açıkladı.



Yerapetritis, "Yunanistan şu anda bu mutabakatın kınanmasını sağlayacak kendi mekanizmalarını harekete geçirecek. Bu mutabakat hiçbir koşulda uygulanmayacak" dedi.



Yunanistan'ın müttefiklerini ve ortaklarını bilgilendirdiğini belirten Bakan, Libya'yı ilgilendiren finansal düzenlemeleri, ülkedeki barış misyonunu ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini diplomatik baskı imkanları arasında saydı.



Libya Temsilciler Meclisinin kararının Yunan diplomasisi açısından başarısızlık olup olmadığı sorulan Gerapetritis, Atina'nın bu gelişmeyi engelleme imkanına sahip olmadığını kabul etti.



Yunan Bakan, "Onay, ne teorik ne de pratik olarak herhangi bir ek değer sağlamıyor" diye konuştu.

Ayrıca Yerapetritis, Girit'in güneyi ve batısında Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline çıkarma ihtimaline ilişkin de "Yunanistan karasularını genişletecek. Bunu defalarca söyledim. Bu, egemenliğinden ve uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkıdır. Ancak bunu Yunan devletinin seçeceği yöntemle ve zamanda yapacak" dedi.

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