Donald Trump 'İşte başkanımız böyle birisi' diyerek ABD Başkanı Biden'ı taklit etti

Eski ABD Başkanı Trump, mevcut başkan Biden'ı taklit etti. Biden'ın tökezlemelerini tiye alan Trump, taklitlerinin ardından "İşte başkanımız böyle birisi" dedi.

Amerikan Muhafazakar Birliği'nin geleneksel yıllık Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC) bu yıl ABD'nin Maryland Eyaletindeki Prince George's şehrinde bulunan Gaylord Ulusal Tatil Köyü ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump konferansa katılarak konuşma yaptı. Trump, konuşmasında ABD Başkanı Joe Biden'ı taklit etti.

'İŞTE BAŞKANIMIZ BÖYLE BİRİSİ'

Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Bakın ne diyeceğim. ABD Başkanı Joe Biden şöyle yaptığı zaman hep parmağıyla işaret ediyor ve şöyle diyor: Teşekkürler. Sonra da şöyle yapıyor. (O sırada Biden'ı taklit ediyor) Ve parmağıyla işaret ediyor. Hiç dikkat ettiniz mi? Ve sonunda tam tersi yöne gidiyor. Ama bazen şöyle yapıyor. (Yine taklit ediyor) Bazen tökezliyor. Şu an burada yok ama ancak eğer arkasında bir duvar varsa duvara yürüyor. Ve sonra gizli servisten o harika beyler sahneye koşuyor. Sahneye çıkıp Biden'ı tutuyor ve sahneden indiriyorlar. İşte başkanımız böyle birisi."