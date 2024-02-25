Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Dünya > Donald Trump 'İşte başkanımız böyle birisi' diyerek ABD Başkanı Biden'ı taklit etti

    Donald Trump 'İşte başkanımız böyle birisi' diyerek ABD Başkanı Biden'ı taklit etti

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Abd, Donald Trump, Joe Biden, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Eski ABD Başkanı Trump, mevcut başkan Biden'ı taklit etti. Biden'ın tökezlemelerini tiye alan Trump, taklitlerinin ardından "İşte başkanımız böyle birisi" dedi.

    Amerikan Muhafazakar Birliği'nin geleneksel yıllık Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC) bu yıl ABD'nin Maryland Eyaletindeki Prince George's şehrinde bulunan Gaylord Ulusal Tatil Köyü ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

    Eski ABD Başkanı Donald Trump konferansa katılarak konuşma yaptı. Trump, konuşmasında ABD Başkanı Joe Biden'ı taklit etti. 

    'İŞTE BAŞKANIMIZ BÖYLE BİRİSİ'

    Trump, şu ifadeleri kullandı:

    "Bakın ne diyeceğim. ABD Başkanı Joe Biden şöyle yaptığı zaman hep parmağıyla işaret ediyor ve şöyle diyor: Teşekkürler. Sonra da şöyle yapıyor. (O sırada Biden'ı taklit ediyor) Ve parmağıyla işaret ediyor. Hiç dikkat ettiniz mi? Ve sonunda tam tersi yöne gidiyor. Ama bazen şöyle yapıyor. (Yine taklit ediyor) Bazen tökezliyor. Şu an burada yok ama ancak eğer arkasında bir duvar varsa duvara yürüyor. Ve sonra gizli servisten o harika beyler sahneye koşuyor. Sahneye çıkıp Biden'ı tutuyor ve sahneden indiriyorlar. İşte başkanımız böyle birisi."

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    15 yıl boyunca kanalizasyonda yaşadı! Son hali içler acısı… Nedenini duyanlar şaşıp kalıyor - Dünya15 yıl boyunca kanalizasyonda yaşadı! Son hali içler acısı… Nedenini duyanlar şaşıp kalıyorAliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı - DünyaAliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladıGüney Kore'den 'iltica başvurusu' açıklaması! Rekor Ruslarda, listede Türkiye de var - DünyaRekor Ruslarda! Güney Kore'den 'iltica başvurusu' açıklamasıPutin, Batı'ya sert çıktı: Aile bir kadın ve bir erkekten oluşur - DünyaPutin, Batı'ya sert çıktı: Gençleri kandırıyorlarFilistinli çiftin yuvası camı kırık otomobil oldu - DünyaFilistinli çiftin yuvası camı kırık otomobil olduHusiler'den vurulan İngiliz gemisi için tek şart - DünyaHusiler'den vurulan İngiliz gemisi için tek şartÇin beşik gibi sallandı! İki büyük deprem bir gün ara ile geldi - DünyaÇin beşik gibi sallandı! İki büyük deprem bir gün ara ile geldi