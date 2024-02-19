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    • Haberler > Dünya > Trump için bağış kampanyası! Üç günde 415 bin dolar topladılar

    Trump için bağış kampanyası! Üç günde 415 bin dolar topladılar

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Trump için bağış kampanyası! Üç günde 415 bin dolar topladılar
    ABD, Donald Trump, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 'dolandırıcılık' davasındaki yasal masraflarının karşılanması için başlatılan bağış kampanyasında üç günde 415 bin dolar toplandı.

    Eski ABD Başkanı Donald Trump, emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada 355 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Girişimci ve yatırımcı Grant Cardone'un eşi Elena Cardone, Trump'ın dava masraflarını karşılayabilmek için bağış kampanyası başlattı.

    'GoFundMe.com' adlı platformda başlatılan bağış kampanyasının sayfasında, eski Başkan Trump'ın 'haksız yargılandığı' belirtilirken, kampanyayı başlatan Cardone, "Son zamanlarda Trump'ın karşı karşıya olduğu yasal mücadeleler, yalnızca ona karşı değil her ABD'linin hak ettiği ideal adalet ve yasal sürece bir saldırıdır" dedi.

    ÜÇ GÜNEDE 415 BİN DOLAR TOPLANDI

    Cardone'un 355 milyon dolar toplama hedefiyle 3 gün önce başlattığı bağış kampanyasında, şimdiye kadar yaklaşık 415 bin dolar toplandı.

    NE OLMUŞTU?

    Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında kendisi, çocukları ve şirketleri hakkında 'emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdıkları' gerekçesiyle dava açılmıştı.

    Yargıç Arthur Engoron, uzun süredir kamuoyunu meşgul eden davayla ilgili kararını açıklamış ve 'emlak sektöründe hileli işler yapmak'tan Trump’a 354,9 milyon dolar, çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump’ın her birine 4'er milyon dolar, şirketin eski mali işler müdürüne de 1 milyon dolar para cezası vermişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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