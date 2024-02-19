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    • Haberler > Dünya > 355 milyon dolar para cezasına çarptırılan Trump, ayakkabı tanıttı

    355 milyon dolar para cezasına çarptırılan Trump, ayakkabı tanıttı

    Düzenleyen: / Kaynak: AFP
    - Güncelleme:
    355 milyon dolar para cezasına çarptırılan Trump, ayakkabı tanıttı
    Donald Trump, ABD, Haber

    Dünya Haberleri  / AFP

    Hakkındaki dolandırıcılık davasında 355 milyon dolar para cezasına çarptırılan eski ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir işe atıldı. Ayakkabı markasının tanıtımını yapan Trump, ürünlerle poz da verdi.

    Eski ABD Başkanı Donald Trump; geçtiğimiz hafta kendisi, çocukları ve şirketleri hakkında "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdıkları" gerekçesiyle açılan davada 354,9 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

    AYAKKABI TANITIMI YAPTI

    Bu gelişmenin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Trump, Pensilvanya'daki Philadelphia Kongre Merkezi'ndeki Sneaker Con'da ayakkabı serisini tanıtmak için sahneye çıktı. Trump kısa bir konuşma yapıp ayakkabılarla poz verdi.

    355 milyon dolar para cezasına çarptırılan Trump, ayakkabı tanıttı

    DOLANDIRICILIK DAVASIYLA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

    New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın, üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan Trump ve çocuklarının New York'ta şirket kurmalarını, 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını ve 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmalarını talep ediyordu.

    Yargıç Arthur Engoron, "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla açılan davada eski Başkan Trump ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalar ve finansman sağlama evrakında varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin iddiaların mahkemede değerlendirilmesine hükmetmişti.

    355 milyon dolar para cezasına çarptırılan Trump, ayakkabı tanıttı

    Engoron, 35 sayfalık kararında Trump ile şirketi ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti. 2 Ekim 2023'te başlayan duruşmalar, 11 Ocak'taki kapanış konuşmalarıyla sona ermişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: AFP
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