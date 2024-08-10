Donald Trump'ın uçağı acil iniş yaptı!

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı taşıyan uçağın Montana eyaletinin Billings kentinde "mekanik arıza" nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, uğradığı suikast girişiminin ardından bu kez de bindiği uçaktaki "mekanik arıza" nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.

ABD basını, Cumhuriyetçi aday Trump'ı taşıyan uçağın Montana eyaletinin Billings kentinde "mekanik arıza" dolayısıyla acil iniş yapmak zorunda kaldığını duyurdu.

TAM BİR TARAMA GERÇEKLEŞTİ

Uçağın Trump'ın ilerleyen saatlerde miting düzenleyeceği Bozeman'a giderken acil iniş yaptığı belirtildi. Trump'ın yaşanan arıza dolayısıyla mitinge özel bir uçakla gideceği açıklandı.

Trump'ın özel jete binmesinden önce, ABD Gizli Servisi'nin havaalanında "tam bir tarama" gerçekleştirdiğini duyurdu. Trump uçağın acil iniş yaptığı anlarda yaşadıklarını anlattı.

TRUMP'A SİLAHLI SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pennsilvanya'da Butler bölgesindeki seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan bir kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.