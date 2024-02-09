Dondurucusunda 117 kedi ölü bulunan yaşlı adamın savunması pes dedirtti

Fransa'da yaşayan 66 yaşındaki bir adamın evindeki dondurucuda 117 ölü kedi bulundu. Gözaltına alınan yaşlı adam ifadesinde kedileri sevdiğini ve onlara sonsuz yaşam vermek istediğini söyledi. Yapılan araştırmada kedilerini birçoğunun yetersiz beslenme ve hastalıktan dolayı öldüğü sonucuna varıldı.

Fransa'nın Cannes şehri yakınlarındaki La Roquette-sur-Siagne kasabasında yaşayan 66 yaşındaki emekli adamın evinden onlarca ölü kedi çıktı.

38 KEDİ CANLI BULUNDU

Fransız hayvan koruma grubu AEPA tarafından tespit edilen evin çevresinde 12 yavru kedi ve bir hamile yetişkin dahil olmak üzere 38 başka kedi de canlı bulundu.

"KEDİLERİ ÇOK SEVİYORUM"

İsmi açıklanmayan 66 yaşındaki adam gözaltına alındı. Yaşlı adam polise verdiği ifadede kedileri çok sevdiğini ve onlara sonsuz yaşam sunmak istediğini söyledi. Savcılık yaşlı adamın akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyerek, soruşturmanın daha detaylı değerlendirileceğini belirtti.

BİRÇOĞU HASTA VE AÇ

Yapılan araştırmada kedilerin bir kısmı, pire ve bitler tarafından yayılan bakterilerin neden olduğu hastalık olan tifüs belirtileri gösterirken, diğerlerinde çeşitli yaralar tespit edildi. Ayrıca hayvanların yetersiz beslenmediği bilgisi de verildi. Bazı görgü tanıkları, kedilerin yıllardır kirli evinde yaşadıklarını ve çok kötü durumda olduklarını belirtti.