Donetsk'te katliam! Rusya maaş kuyruğundaki emeklileri bombaladı

Rusya’nın Ukrayna’nın Yarova köyüne gerçekleştirdiği saldırısında en az 21 sivilin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus hava saldırısının emekli maaşı kuyruğundakileri hedef aldığını vurgulayarak, saldırılara ''ABD’den bir cevap gelmeli'' ifadelerinde bulundu. 

Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarında Donetsk bölgesindeki Yarova köyünü vurdu. Donetsk Bölge Valisi Vadym Filashkin açıklamasında, Rusya’nın yerel saatle 12.30 sıralarında gerçekleştirdiği saldırıda en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. 

''EMEKLİ MAAŞI KUYRUĞUNDAYDILAR''

Vali Filashkin, "Ruslar emekli maaşı kuyruğundaki sivilleri hedef aldı. Bu bir savaş değil, doğrudan terördür" ifadelerini kullandı. Filashkin, acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini, yaralılara müdahalelerin sürdüğünü ve saldırının neden olduğu hasara ilişkin bir rapor hazırlandığını aktardı.

Donetsk'te katliam! Rusya maaş kuyruğundaki sivilleri bombaladı - 1. Resim

''ABD’NİN KARŞILIK VERMESİ GEREKİYOR''

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın saldırısını kınayarak, uluslararası topluma Rusya’nın saldırılarına karşılık verme çağrısında bulundu. 

Zelenskiy, "Rusya’nın zalimce gerçekleştirdiği hava saldırısında doğrudan siviller hedef alındı. Söylenecek söz yok, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rusya’nın bu saldırıları cevapsız kalmamalı, gereken tepkiler verilmelidir. Rusya yeni yaptırımlar ve güçlü darbelere maruz bırakılmadan hayatları yerle bir etmeye devam ediyor. Dünya buna sessiz ve kayıtsız kalmamalı. ABD’nin, Avrupa’nın ve G20’nin bir karşılık vermesi gerekiyor. Rusya’nın ölümlere neden olmasının önüne geçmek için güçlü adımlar atılmalı" ifadelerinde bulundu.

Donetsk'te katliam! Rusya maaş kuyruğundaki sivilleri bombaladı - 2. Resim

Rusya’nın hedef aldığı Yarova köyü, Ukrayna’nın Sloviansk şehrine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta ve Ukrayna ile Rusya arasındaki cephe hattına yalnızca 9 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
