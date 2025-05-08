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Dünya Merkez Mutfağı, Gazze'deki stokları tükendiği için faaliyetlerini durdurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Merkez Mutfağı, Gazze&#039;deki stokları tükendiği için faaliyetlerini durdurdu
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (WCK), İsrail'in iki aydan fazladır tam abluka uyguladığı Gazze'deki tedariklerinin tükendiğini bildirdi. Gazze'deki son çalışan fırın olan mobil fırınında da un kalmadığı bildirilen açıklamada, sahadaki mutfakların, malzeme veya yakıt olmadığı için Filistinli aileleri besleyemediği belirtildi.

WCK yetkililerinin sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye geçişlere izin vermediği için sahadaki mutfaklarında, günlük yemekleri hazırlamak için gereken malzemelerin tükendiğini duyurdu.

YEMEK PİŞİRECEK MALZEME YOK

Açıklamada, "Son 18 ayda toplam 130 milyondan fazla öğün ve 26 milyon somun ekmek servis eden WCK'nın artık Gazze'de yemek pişirmek veya ekmek pişirmek için malzemesi kalmadı." ifadelerine yer verildi. Gazze'deki son çalışan fırın olan mobil fırınında da un kalmadığı bildirilen açıklamada, sahadaki mutfakların, malzeme veya yakıt olmadığı için Filistinli aileleri besleyemediği belirtildi.

İSRAİL YARDIM GEÇİŞLERİNE İZİN VERMİYOR

Açıklamada, gıda ve pişirme yakıtı yüklü WCK kamyonlarının mart ayının başından beri Gazze sınırında "hazır bekletildiği" ancak İsrail'in yardımların geçişine izin verene kadar "hayati önem taşıyan gıda dağıtımının devam edemeyeceği" kaydedildi.

İsrail, mart ayının ilk günlerinden bu yana yardım kamyonlarının dağıtımında kontrolün sağlanamadığı ve bazı ihtiyaç malzemelerinin yağma edildiği iddiasıyla Gazze'ye hiçbir insani yardım malzemesinin geçişine izin vermiyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun 2 milyondan fazlasının temel gıda kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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