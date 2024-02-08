Dünya Sağlık Örgütü'nden Gazze açıklaması: 'Herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor'

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Anadolu Ajansı 8 Şubat 2024 20:22 - Güncelleme: 8 Şubat 2024 21:00 - Güncelleme:

Gazze, Hamas, DSÖ, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in ateşkes ve esir takası anlaşmasını reddetmesinin ardından Gazze için açıklama yaptı. DSÖ, "Gazze'de herkes aç. Çoğu açlıktan ölüyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve ölecek" uyarısını yaptı.