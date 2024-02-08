Dünya Sağlık Örgütü'nden Gazze açıklaması: 'Herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor'
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in ateşkes ve esir takası anlaşmasını reddetmesinin ardından Gazze için açıklama yaptı. DSÖ, "Gazze'de herkes aç. Çoğu açlıktan ölüyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve ölecek" uyarısını yaptı.
Filistin topraklarını işgal eden ve abluka altındaki Gazze'yi son 4 aydır karadan, havadan ve denizden vuran İsrail, Hamas ile 45'er günlük 3 aşamalı ateşkes ve esir takası anlaşmasını net olarak reddettiğini duyurdu. Ateşkesin reddedilmesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) açıklama geldi. DSÖ, Gazze'ye acil yardım yapılmazsa açlık ve hastalık nedeniyle daha fazla insanın öleceği konusunda uyarı yapıldı.
GAZZE'DE AÇLIK VE HASTALIKTAN DAHA FAZLA İNSAN ÖLECEK
DSÖ'nün X sosyal medya platformundan, Gazze'de yaşanan açlık ve hastalıklarla ilgili paylaşım yapıldı.
"Gazze'de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor." ifadesi kullanılan paylaşımda, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı uyarısında bulunuldu.
GAZZE'DE ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI
Paylaşımda, "Açlık, insanların hastalıklarla mücadele etme dirayetini zayıflatıyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve ölecek." ifadesi yer aldı.
Gazzelilerin çektiği çilenin sona ermesi gerektiği vurgulanan paylaşımda, "acil ateşkes" çağrısı yapıldı.
NE OLMUŞTU?
Gazze'de 45'er günlük 3 aşamalı ateşkes ve esir takası planının Hamas tarafından kabul edildiğinin açıklamış, ancak İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkesi reddettiklerini söylemişti. Netanyahu binlerce masum Filistinlinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı