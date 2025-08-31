Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünyada ilk! İnsan beynini taklit eden çip tanıtıldı

Dünyada ilk! İnsan beynini taklit eden çip tanıtıldı

Yapay zekâ çiplerinde dünyanın lideri Nvidia, yeni nesil insansı robotlar için geliştirdiği Jetson AGX Thor adlı çipi duyurdu. “Nihai süper bilgisayar” olarak lanse edilen bu teknoloji, robotların insanlarla doğal şekilde etkileşim kurmasını ve çevresini algılamasını mümkün kılacak.

Dünyanın önde gelen yapay zekâ çip üreticisi Nvidia, yeni nesil insansı robotlar için geliştirdiği “robot beyni”ni piyasaya sürdü. 

Jetson AGX Thor adı verilen yeni yonga, şirketin önceki nesil ürününden 7,5 kat daha hızlı performans sunuyor.

3.499 dolar fiyatla satışa çıkan çip, insanlarla doğal etkileşim kurmak için üretken yapay zekâ modellerini çalıştırabiliyor. Aynı zamanda çevreyi algılamak için görsel modelleri de destekliyor.

"NİHAİ SÜPER BİLGİSAYAR"

Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang, yeni çipi “nihai süper bilgisayar” olarak tanımladı. Huang, “Jetson Thor’u, fiziksel dünyayla etkileşime giren robotik sistemler üzerinde çalışan milyonlarca geliştirici için geliştirdik. Bu yonga, fiziksel AI ve genel robotik çağını yönlendirecek” dedi.

Dünyada ilk! İnsan beynini taklit eden çip tanıtıldı - 1. Resim

AMAZON VE META'YA HAZIR

Yeni Jetson AGX Thor, Amazon ve Meta gibi teknoloji devleri tarafından geliştirilen üretime hazır robotlara entegre edilebilecek. Nvidia’nın müşterileri arasında Boston Dynamics, Figure ve Agility Robotics gibi önde gelen robot markaları da yer alıyor.

KULLANIM ALANLARI GENİŞLEYECEK

İnsansı robotların ötesinde, çipin gelecekte tam otonom araçlarda ve karmaşık ortamlarda çalışacak endüstriyel robotlarda kullanılabileceği belirtiliyor.

Amazon Robotics Baş Teknoloji Uzmanı Tye Brady, “Lojistikte robotik teknolojisinin geleceği, giderek daha akıllı ve otonom sistemler geliştirmeye bağlı. Nvidia Jetson Thor, dinamik ortamlarda güvenli ve etkili bir şekilde çalışabilen yeni nesil AI destekli robotları ölçeklendirmek için gerekli gücü sağlıyor” ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA ÇAĞINDA YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Nvidia’nın yeni çipini tanıtması, yapay zekânın günlük hayatın bir parçası olmasına giden yolda kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. OpenAI’nin ChatGPT’yi piyasaya sürmesinin ardından başlayan yapay zekâ dalgası, son üç yılda Nvidia’nın hisse değerini 10 kat artırmıştı.

