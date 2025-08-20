Dünyada bir ilk: Hamilelik robotu geliştirildi! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Çin’de bilim insanları, dünyada bir ilki gerçekleştirme amacıyla, doğuma kadar bir bebeği taşıyabilecek özellikte tasarlanan “hamilelik robotu” üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Geliştirme süreci Kaiwa Technology tarafından yürütülen robot, içinde yapay bir rahim, amniyotik sıvı ve besin hortumları gibi unsurlar barındırıyor.

Cihazın prototipinin bir yıl içinde tanıtılması ve yaklaşık 100.000 yuan (yaklaşık 14.000 ABD doları) fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

ROBOTUN AMACI: DOĞURGANLIK SORUNU YAŞAYAN AİLELERE ALTERNATİF SUNMAK

Projenin başındaki isim olan Dr. Zhang Qifeng, "robotun yalnızca bir kuluçka makinesi değil, insanla etkileşime geçebilen bir insansı" olarak geliştirildiğini söyledi.

Dr. Zhang ayrıca, “Yapay rahim teknolojisi şu anda olgun bir aşamada” diyerek, bu sistemin robotun karnına entegre edilmesiyle ilgili çalışmalara devam ettiklerini iletti.

Çin’in bazı eyaletlerinde projeye dair etik ve yasal tartışma forumları düzenlendiği ve yetkililere çeşitli tekliflerin sunulduğu aktarıldı. Ancak döllenme süreci ve embriyonun yerleştirilmesine dair teknik ayrıntılar halen kamuoyuna açıklanmadı.

TEPKİ YAĞDI

Yeniliğin duyurulmasının ardından Çin sosyal medyasında geniş yankı uyandı. Weibo’da kısa sürede trend olan haber, binlerce yorum aldı. Bazı kullanıcılar, bu teknolojiyi kadınları fiziki yükten kurtaracak bir fırsat olarak değerlendirdi. Kimileri ise doğanın işleyişine aykırı olarak gördü ve "bir ceninin anne rahminden mahrum bırakılmasının" etik dışı ve zalimce olduğunu savundu.

ETİK SORULAR: ANNELİK DENEYİMİNİN YERİNİ TEKNOLOJİ ALABİLİR Mİ?

Bazı uzmanlar, bu projenin annelik kavramını, insan biyolojisini ve aile yapısını yeniden sorgulatabileceği uyarısında bulundu.

1970'li yıllardan itibaren benzer çalışmalara karşı çıkan feminist aktivist Andrea Dworkin'in “Yapay rahimler mükemmelleştirildiğinde erkekler hâlâ kadınları etrafta tutmak isteyecek mi?” sorusu bugün yeniden gündeme geldi.

Philadelphia Çocuk Hastanesi'nin 2022’de yaptığı çalışmada da benzer etik risklere dikkat çekilmişti. O dönem araştırmacılar, yapay rahimlerin, hamileliğin taşıdığı değerli deneyimi azaltabileceğini belirtmişti.

KISIRLIK ORANLARI YÜKSELİYOR, ÇÖZÜM TARTIŞMALI

BMJ verilerine göre Çin’de kısırlık oranı 2007’de %11,9 iken 2020’de %18’e çıktı. Bu artışla birlikte Çin devleti, tüp bebek ve suni döllenme tedavilerini sağlık sigortasına dahil etme yönünde adımlar attı. Şimdi ise “hamilelik robotu”, bu soruna teknolojik bir çözüm olarak sunulmak isteniyor.