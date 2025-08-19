Dünyada bir ilk: Çinli YouTuber kedileri için metro İstasyonu yaptı!

Çinli YouTuber Xing Zhilei, kedilerine özel projelere bir yenisini daha ekledi.

Daha önce süpermarket, tiyatro, spa ve garaj gibi minyatür yapılar inşa eden Zhilei, şimdi de kedileri için tam donanımlı bir yeraltı metro istasyonu kurdu.

YouTube kanalında yayınladığı videoyla duyurduğu bu yeni proje, kısa sürede viral oldu. "Xing's World" isimli kanalda paylaşılan ve yaklaşık iki dakika süren video, iki gün içinde 105.000'in üzerinde izlenme aldı.

"DÖRT AYDA TAMAMLANDI, GERÇEK TREN İSTASYONU GİBİ İŞLİYOR"

Xing Zhilei, tren istasyonunu dört ayda inşa ettiğini ve projenin tamamen takipçi taleplerine dayandığını duyurdu.

Projede hareket eden tren, çalışan yürüyen merdiven ve trenle eşzamanlı açılıp kapanan platform kapılarıyla gerçek bir metro istasyonunu aratmayan bir düzenek oluşturuldu.

YouTube’daki videoda kedilerin trene binip indiği, anons sesleri eşliğinde hareket ettikleri görüldü.

İZLEYİCİLER HAYRAN KALDI

Projeyi izleyenler sosyal medyada hayranlıklarını dile getirdi. Bir kullanıcı "Çin'deki kediler Amerika’daki insanlardan daha iyi toplu taşımaya sahip" yorumunu yaparken, bir diğeri "Xing'in kedileri hayat piyangosunu kazanmış" dedi.

"Ghotio" kullanıcı adlı bir izleyici ise şu sözlerle Zhilei’ye övgüde bulundu:

"Bu olağanüstü iyi yapılmış! Detaylara gösterdiğiniz özen inanılmaz. Farklı boya dokuları kullanmak ve ışıklı tabelalar eklemek gibi tüm küçük dokunuşlar gerçekten bir film seti gibi görünmesini sağlamış."

"KEDİ KASABASI BÜYÜYOR: METRODAN ÖNCE TİYATRO, SPA, GARAJ..."

Xing Zhilei, daha önce inşa ettiği kedi boyutlarındaki tiyatro, spa, süpermarket ve garaj ile sosyal medyada büyük ilgi toplamıştı.