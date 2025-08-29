Dünyada son iki tane kaldı: Silahlı korumalar 24 saat nöbette

Kenya'nın merkezindeki bir koruma bölgesinde, dünyada hayatta kalan son iki ''kuzey beyaz gergedan'' gece gündüz silahlı korumalar tarafından korunuyor. Bu tür, Orta Afrika’da yıllarca süren iç savaşlar ve kontrolsüz avcılığın ardından yok olma noktasına geldi.

National Geographic’in 24 Ağustos’ta yayınladığı ''The Last Rhinos: A New Hope'' (Son Gergedanlar: Yeni Bir Umut) adlı belgeseli, bu türü kurtarmak için yürütülen bilimsel ve etik mücadeleyi izleyicilere aktarıyor.

SADECE İKİ DİŞİ KALDI

Belgesel, 2018 yılında sağlık sorunları nedeniyle 45 yaşında uyutulan son erkek kuzey beyaz gergedan Sudan'ın vedasıyla başlıyor. Sudan’ın ardından ise geriye sadece iki dişi kaldı: 36 yaşındaki ''Najin'' ve onun 25 yaşındaki kızı ''Fatu''.

Türün devamını sağlamak amacıyla bilim insanları, ölen erkek gergedanlardan alınan spermlerle Fatu’nun yumurtalarını laboratuvar ortamında döllüyor. Artık yumurta veremeyen Najin bu süreçte yer alamıyor.

38 EMBRİYO ÜRETİLDİ

2025 yılı içinde Fatu’dan üç kez yumurta toplayan ekip, şimdiye kadar toplam ''38 embriyo'' üretti. Ancak sağlık sorunları nedeniyle hem Najin hem de Fatu’nun bu embriyoları taşıması mümkün değil. Bu nedenle embriyolar, genetik olarak yakın bir tür olan güney beyaz gergedanlara transfer ediliyor.

Dünyada hâlen beş farklı gergedan türü yaşıyor. Bunlardan güney beyaz gergedanların nüfusu yaklaşık 17 bin civarında ve ''tehdide yakın'' olarak sınıflandırılıyor. Öte yandan, Endonezya’da yaşayan ''Cava gergedanı'' ve ''Sumatra gergedanı'' ise çok daha kritik durumda; her iki türün de doğadaki birey sayısı 50’nin altında olduğu tahmin ediliyor.