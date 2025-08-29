Tek bir belirtisi vardı, duyunca hayatı karardı! 15 yıl beyninde tümörle yaşadı

İlginç olay, Boston’da yaşandı. Sağlıklı bir hayat süren Cutler, Kaliforniya’dan Boston’a dönüş yolunda aniden sağ kulağında işitme kaybı olduğunu hissetti. İlk önce kulağının tıkandığını düşünen genç kadın, kulaklığının sesini sonuna kadar açtığında da bir şey duyamayınca bir şeylerin ters gittiğini anladığını belirtti.

AVOKADO BÜYÜKLÜĞÜNDE, 15 YILDIR BÜYÜYOR

Daily Mail’in haberine göre, işitme kaybı şikayetiyle doktora başvuran kadına yapılan detaylı tetkikler sonucu beyninde ''avokado büyüklüğünde'' bir tümör tespit edildi. Bunun 15 yıldır büyümekte olan bir tümör olduğu belirtilirken Cutler acil ameliyata alındı.

SAĞ TARAFI KISMEN FELÇLİ KALDI

İlk ameliyatını Temmuz 2021’de geçiren genç kadın, tümörün sadece yarısının alınabildiğini, bunun sonucunda sağ tarafının kısmen felçli kaldığını ifade etti.

''Beyin tümörüm olduğunu öğrendiğimde hayatımın en korkunç anıydı. Vücudum adeta kapandı. 22 yaşındaydım ve duyduğum şey inanılmazdı'' diyen Cutler, çocukluğunda yaşadığı sakarlık, baş dönmesi ve işitme sorunlarının tümörle bağlantılı olduğunu yıllar sonra anladığını söyledi.

100 BİN KİŞİDEN 2'SİNDE GÖRÜLÜYOR

Akustik nöroma olarak bildirilen tümör, oldukça nadir görülen bir tür. İngiliz Akustik Nöroma Derneği'ne göre bu, 100 bin kişiden yaklaşık ikisinde görülüyor ve genellikle yıllar içinde yavaş yavaş büyüyor. Edinilen bilgilere göre bu tümör, vücudun diğer bölgelerine yayılmıyor ancak nadir durumlarda, ileri evrelerde beyinde hayatı tehdit eden sıvı birikmesine (hidrosefali) neden olabiliyor.

GÜLÜMSEYEBİLMEK İÇİN SİNİR NAKLİ AMELİYATI OLDU

Cutler, geçirdiği ilk ameliyat sonrası altı ay boyunca sağ kolunu kullanamadığını, yürüyemediğini ve yüzünün sağ tarafının felç olduğunu anlattı. İyileşme sürecinde yoğun konuşma, fizik ve yüz terapisi gördü. 2024 yılında ise gülümsemesini yeniden kazanabilmek için sinir nakli ameliyatı geçirdi.

Düzenli olarak taramalardan geçen genç kadın, ''Tam gülümsememi asla geri kazanamayabilirim ama kalbimle dolu dolu gülümsemeyi öğreniyorum.'' şeklinde konuştu.