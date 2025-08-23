Dünyanın en korkunç volkanı Kilauea Yanardağı 11.kez patladı

Hawaii Adası'nda bulunan Kilauea Yanardağı, Aralık 2024’ten bu yana 31. kez patladı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na (USGS) göre, yanardağ bu kez 600 fit (yaklaşık 183 metre) yüksekliğe ulaşan lav fıskiyeleriyle etkileyici bir görsel şölene sahne oldu.

Kilauea, son patlamasında zirve kraterinden lav püskürterek erimiş kayaları yüzeye yaydı.

"HER PATLAMA OLAĞANÜSTÜ BİR GÖSTERİ"

Hawaii Volkanlar Ulusal Parkı gönüllüsü Janice Wei, Halemaumau Krateri'nden lav püskürmeye başladığını duyunca hemen bölgeye gitti. Wei, krateri şöyle tarif etti:

"Erimiş kaya fıskiye gibi fışkırdığında, jet motoru veya dev dalgaların çarpması gibi bir ses çıkarıyor."

MAGMA, YERALTINDAN YÜZEYE FIŞKIRIYOR

USGS bilim insanı Ken Hon, magmanın saniyede yaklaşık 5 kübik yarda hızla yüzeye çıktığını belirtti.

Halemaumau Krateri altındaki magma odasının balon gibi şiştiğini ve baskının artmasıyla birlikte lavların dar çatlaklardan yüzeye ulaştığını söyledi.

"BİR FİLİN ÜZERİNDE GEZEN KARINCALAR GİBİYİZ"

Yanardağın hareketlerini anlamaya çalıştıklarını duyuran Hon, "İşimiz, bir filin üzerinde gezinen ve filin nasıl çalıştığını anlamaya çalışan bir grup karınca olmak gibi" dedi.

TEHLİKE SADECE LAV DEĞİL

USGS uzmanları, lav akıntılarının yanı sıra Pele'nin Saçları olarak bilinen volkanik cam şeritlerinin oluşabileceği ve zemin çatlaması ile kaya düşmelerinin meydana gelebileceği konusunda da uyarıda bulundu. Patlama, Hawaii Volkanları Ulusal Parkı’nın uzak bir bölgesine doğru ilerliyor.

Kilauea, son olarak Mayıs ve Haziran aylarında da benzer büyüklükte patlamalar yaşamış, 11 Haziran’daki püskürmede lavlar 100 metreyi aşmıştı.