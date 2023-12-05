Dünyanın en büyük yılanı firar etti! Ekipler her yerde onu arıyor, avını canice öldürüp tek lokmada yutuyor
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Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Son dönemlerde evde yılan besleme favori haline geldi. Özellikle yurt dışında popüler olan bu evcil yılanlar zaman zaman korkutucu olabiliyor. Taylan’da yaşayan bir adam ise hayatının şokunu yaşadı. Dünyanın en büyük yılan türünden biri olan albino pitonu firar etti. Ekipler her yerde onu arıyor. Avını canice öldürüp tek lokmada yutuyor.
Taylan’da yaşayan bir şahıs evde beslediği dünyanın en büyük yılan türü olan albino pitonunun firar etmesi ile birlikte dehşete düştü. Evden kaçan yılan büyük paniğe neden olurken ekipler dev yılanın peşine düştü.
EVCİL OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Ekipler tarafından yapılan incelemelerde pitonun evcil olduğu öğrenildi. Yetkililer yine de dev yılan için seferber oldu ve yılanı bulmak için çalışmalar başlattı.
YILANI SOKUCAK KAFES BULAMADILAR
Yapılan çalışmalar sonucunda yılan sağ salim bir şekilde bulundu. Ancak ekipler yılanı koyacak büyüklükte kafes bile bulamadı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda yılan sahibinin yılanı itfaiye merkezine giderek teslim aldığı görüldü.