Dünyanın en büyük yılanı firar etti! Ekipler her yerde onu arıyor, avını canice öldürüp tek lokmada yutuyor

5 Aralık 2023 15:42 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 15:45

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Taylan’da yaşayan bir şahıs evde beslediği dünyanın en büyük yılan türü olan albino pitonunun firar etmesi ile birlikte dehşete düştü. Evden kaçan yılan büyük paniğe neden olurken ekipler dev yılanın peşine düştü.

EVCİL OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde pitonun evcil olduğu öğrenildi. Yetkililer yine de dev yılan için seferber oldu ve yılanı bulmak için çalışmalar başlattı.

YILANI SOKUCAK KAFES BULAMADILAR

Yapılan çalışmalar sonucunda yılan sağ salim bir şekilde bulundu. Ancak ekipler yılanı koyacak büyüklükte kafes bile bulamadı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda yılan sahibinin yılanı itfaiye merkezine giderek teslim aldığı görüldü.