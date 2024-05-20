Dünyanın gözü Akıncı İHA’da: İran stratejik noktalarını Türkiye’ye açtı! Füze merkezleri işte böyle görüntülendi

Dünya basınının konuştuğu İran’daki helikopter kazasında, Akıncı İHA’nın dillere destan performansı gözleri Türkiye’ye çevirdi. Reisi’nin içinde bulunduğu ve vefat haberinin geldiği enkazının yeri bulunmayınca Türk SİHA’ları devreye girdi. İran basınında çok ses getiren Akıncı İHA, füze merkezlerini işte böyle görüntüledi.

Türkiye’nin yerli ve milli üretimlerinden olan Akıncı İHA, İran’ın yardımına koştu. Cumhurbaşkanı Reisi’nin vefat ettiği helikopter kazasının enkazı kötü hava koşulları nedeniyle bulunamayınca İran çareyi Türkiye’de buldu.

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STRATEJİK NOKLARINI TÜRKİYE’YE AÇTI

Helikopterin oldukça eski olduğu ve sinyal sisteminin olmadığı değerlendirildiği kazada Türkiye’nin devreye girmesi bambaşka bir gündem oluşturdu. Benzersiz özellikleriyle adeta nokta atışı yaparak enkazın lokasyonunu tespit eden Akıncı İHA, İran sosyal medyasında çok ses getirdi.

Türk SİHA’larının başarısının ardından komşu ülkede yapılan paylaşımlar ‘İran vatandaşları ikiye mi bölündü?’ sorusunu akıllara getirdi.

“FÜZELERİMİZİN YERİ İFŞA OLDU”

İran medyası ve ülkedeki sosyal medya kullanıcıları, İran'da uçuş gerçekleştiren Akıncı İHA'sının, “ülkenin askeri tesisleri ve füze merkezleri üzerinden uçtu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran’ın bu tutumu, Türkiye'ye karşı yeni bir zafiyet açığı yönünde değerlendirildiği görüldü.