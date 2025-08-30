Dünyanın 'terminatör' gibi dediler! ABD basınından "Türk gücü"

Türkiye'nin savunma sanayii, gelecekteki savaş alanlarına hükmetme vaadiyle çığır açan yeni bir insansız hava savunma sistemi tanıttı.

İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 2025'te sergilenen GÜRZ İnsansız Hava Savunma Sistemi, yeniden dünya kamuoyunun gündemine oturdu.

National Interest dergisi yazarı Brandon J. Weichert, Türkiye'nin GÜRZ'ü üretmesinin ardındaki stratejik sebepleri şöyle açıklıyor:

"Türkiye, küresel askeri teknoloji sahasında kendine sağlam bir yer edinmek istiyor ve GÜRZ, bunu başarmak için önemli bir adım. Bu sistem, mikro İHA'lar, seyir füzeleri, helikopterler ve hassas güdümlü silahlar gibi çok çeşitli tehditlere karşı etkili bir çözüm sunuyor. GÜRZ, yapay zeka destekli bir hava savunma ağının parçası olarak, Türkiye'nin savunmasını daha da güçlendiriyor."

GÜRZ İnsansız Hava Savunma Sistemi, özellikle zorlu arazilerde yüksek hareket kabiliyeti sunan ve kısa menzilli hava savunmasını hedefleyen bir platform olarak tasarlandı.

Yazar Brandon J. Weichert, GÜRZ'ü "Terminator" filminden çıkmış gibi tanımlayarak, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki bu yeniliğini küresel güvenlikteki gelecekteki rolünü gözler önüne seren bir teknoloji olarak değerlendirdi.

Türkiye'nin geliştirdiği GÜRZ İnsansız Hava Savunma Sistemi, 30 mm’lik bir top ve 8 adet SUNGUR füzesi ile donatılmış olarak, çok çeşitli hava tehditlerine karşı etkili bir savunma sağlıyor. Sistem, özellikle mikro İHA’lar, seyir füzeleri ve helikopterler gibi hava tehditlerini bertaraf etmek için optimize edildi.

GÜRZ’ün paletli platformu, engebeli arazilerde üstün hareket kabiliyeti sunarak, zorlu koşullarda bile etkili bir şekilde görev yapmasını sağlıyor. Kompakt boyutları ve tasarımı sayesinde, uzak operasyon üslerine hızlı bir şekilde konuşlandırılabilmesi, geleneksel hava savunma sistemlerine kıyasla önemli bir avantaj sunuyor.

National Interest yazarı Weichert, GÜRZ'ün özellikle asimetrik çatışmalar ve insansız hava araçları (İHA) savaşlarının yaşandığı çatışmalarda büyük önem taşıdığını da ele aldı.

Türkiye'nin daha geniş kapsamlı “Çelik Kubbe” hava savunma girişiminin bir parçası olduğunu vurgulayan yazar, "NATO ile uyumluluğu sayesinde küresel pazardaki rekabet gücünü artırmaya yardımcı olacak" dedi.