Elon Musk kesenin ağzını açtı! Milyonlarca çocuğa SpaceX hissesi verilecek

Dünyanın en zengin isimlerinden Elon Musk, ABD'deki milyonlarca çocuğu ilgilendiren yeni bir vaatte bulundu. Musk, gelecek yıl ülkedeki her çocuğa uzay şirketi SpaceX'ten birer hisse vereceğini açıkladı. Milyarderin "Bu, birçok şeyin ilki olacak" sözleri ise yeni planlara ilişkin merakı artırdı.

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Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla ABD'deki çocuklara yönelik yeni bir plan duyurdu.

"AMERİKA'DAKİ HER ÇOCUĞA BİR HİSSE VERECEĞİM"

Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek yıl Amerika'daki her çocuğa SpaceX hisselerimden birini vereceğim. Bu, birçok şeyin ilki olacak" ifadelerini kullandı.

Elon Musk kesenin ağzını açtı! Milyonlarca çocuğa SpaceX hissesi verecek

MİLYONLARCA ÇOCUĞU İLGİLENDİRİYOR

Musk'ın duyurduğu planın hangi yaş grubunu kapsayacağı, hisselerin çocuklara nasıl ulaştırılacağı ve dağıtımın hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı.

SpaceX hisselerinin dağıtımının nasıl finanse edileceği ve hak sahipliği şartlarının ne olacağı da belirsizliğini koruyor.

296 MİLYON DOLARLIK HİSSE

Musk'ın açıklamasından önce SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell de milyonlarca çocuğu kapsayan bir hisse bağışı duyurmuştu.

9 Temmuz 2026'da Shotwell ve eşi Robert, ABD'de 2 milyondan fazla çocuğun "Trump Hesabı" olarak bilinen yatırım hesaplarına birer SpaceX hissesi bağışlama kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, bağışın toplam değerini 325 milyon dolar olarak açıkladı. Ancak SpaceX hisselerinin değerindeki değişimle birlikte bu tutar yaklaşık 296 milyon dolara geriledi.

Bağış, özellikle düşük gelirli bölgelerde yaşayan 11-17 yaş arasındaki çocukları kapsadı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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